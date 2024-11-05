Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Từ Sơn, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sản xuất

Nghiên cứu và phân tích thị trường nước ngoài tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu sản phẩm của khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng.

Kết nối khách hàng với các khối, phòng ban bộ phận liên quan tới công việc

Nội dung chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Anh thành thạo

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan kỹ thuật

Giao tiếp tốt

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiêp

Tham gia BHXH ngay từ khi thử việc và Đóng mức gần tổng lương

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam

Được tổ chức sinh nhật hàng tháng

Có xe đưa đón từ Bắc Ninh- Hà Nội

Hưởng chế độ hiếu hỷ lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

