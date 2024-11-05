Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Từ Sơn, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu và phân tích thị trường nước ngoài tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu sản phẩm của khách hàng
Quản lý quan hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng.
Kết nối khách hàng với các khối, phòng ban bộ phận liên quan tới công việc
Nội dung chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh thành thạo
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan kỹ thuật
Giao tiếp tốt
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiêp
Tham gia BHXH ngay từ khi thử việc và Đóng mức gần tổng lương
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam
Được tổ chức sinh nhật hàng tháng
Có xe đưa đón từ Bắc Ninh- Hà Nội
Hưởng chế độ hiếu hỷ lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
