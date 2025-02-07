Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Thanh An
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Thanh An

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Thanh An

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Hà Nam, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

I. Trách nhiệm
1. Công việc Nhân sự:
- Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
- Lưu trữ và xây dựng data ứng viên phục vụ công tác tạo nguồn.
- Phối hợp với các bộ phận chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng các tài liệu và tổ chức đào tạo hội nhập cho
- nhân viên mới.
- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự và quản trị chung …
- Thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí, đời sống tinh thần (sinh nhật, hiếu hỉ…) cho văn phòng. Phụ trách các vấn đề liên quan đến hoạt động công đoàn.
- Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác triển khai các nội dung đào tạo nhân sự.
2. Công việc Hành chính:
- Đón tiếp khách đến giao dịch tại văn phòng và trực tổng đài điện thoại
- Tổ chức lữu trữ, quản lý toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan, con dấu;

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Thanh An Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thanh An

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thanh An

Công Ty TNHH Thanh An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa Nhà Plaschem, Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

