Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V2

- Victoria, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Thực hiện các công việc lễ tân: đón tiếp khách, chuẩn bị trà nước.
Thường xuyên kiểm tra vệ sinh toàn bộ văn phòng, nhắc nhở, đưa ra biện pháp xử lý những cá nhân, bộ phận chưa đảm bảo thực hiện 5S
Tiếp nhận yêu cầu mua bán, cấp phát: Tài sản, VPP, công cụ, dụng cụ của các bộ phận trong công ty.
Lựa chọn nhà cung cấp và triển khai thực hiện mua sắm trang thiết bị, thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp.
Tổng hợp, phân tích các loại chi phí hàng tháng, quý, năm như: Mua sắm tài sản, VPP, chi phí văn phòng (điện, nước, dịch vụ, vệ sinh…) gửi TN. HCNS.
Hỗ trợ khâu tổ chức, mua sắm trong các sự kiện của công ty.
Trực tiếp chăm lo đời sống CBNV: cơm trưa, làm vé xe, chuẩn bị trang thiết bị làm việc cho NS mới
Các công tác đón tiếp khách, quản lý công văn lưu trữ, hợp đồng nhà cung cấp điện mạng, văn phòng…
Hỗ trợ trong công việc quản lý VPP, tài sản, trang thiết bị của công ty: Định kỳ kiểm kê, đánh giá tình trạng sử dụng, báo cáo và đưa ra phương án xử lý (sửa chữa, thanh lý, tái chế…) hợp lý.
Thực hiện các công việc khác: Theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, mạnh về quản lý tài sản, không ngại việc.
Giao tiếp khá
Nhanh nhẹn, giải quyết vấn đề tốt
Tỉ mỉ, cầu toàn, chăm chỉ
Sử dụng thành thạo tin học và các trang thiết bị văn phòng
Độ tuổi từ 93 trở về 99

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 - 12 triệu + Thưởng + phụ cấp. Tổng thu nhập từ 13 – 16 triệu/ tháng.
Thử việc 2 tháng, 100% lương.
Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài).
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm.
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày.
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng.
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch.
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần.
Xét tăng lương theo hàng quý.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Victoria Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

