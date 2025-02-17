Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 Toà Housinco Phùng Khoang, KĐT mới Phùng Khoang, P. Trung văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Trực quầy lễ tân, điện thoại, nhận và cấp phát, gửi thư, hàng hóa, đón tiếp khách;

Theo dõi, đặt mua, cấp phát văn phòng phẩm, nước uống, vé máy bay, đổ mực máy in, máy phô tô tại VP;

Theo dõi, cập nhật lịch book phòng họp, chuẩn bị phòng họp trước cuộc họp quan trọng như họp Ban lãnh đao chi nhánh, họp ASM, họp với đối tác ... (nước, café, trái cây...), chuẩn bị đồ lễ thắp hương các ngày tuần, ngày lễ...;

Theo dõi, kiểm kê công cụ dụng cụ của chi nhánh;

Giải quyết các vấn đề liên quan đến điện, nước, vệ sinh, gửi xe tại tòa nhà và thanh toán các chi phí phát sinh hàng tháng;

Giới thiệu nhân viên mới;

Hỗ trợ các hoạt động du lịch, các chương trình nội bộ, thăm hỏi ốm đau, ....;

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế, nhân sự hoặc liên quan;

Không yêu cầu kinh nghiệm, mong muốn phát triển trong lĩnh vực nhân sự;

Giao tiếp, trình bày và thuyết phục tốt;

Nhanh nhẹn, biết bao quát công việc, chủ động trong công việc;

Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện;

Cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm, ham học hỏi;

Tại Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển

Làm việc trong tập đoàn đa ngành với quy mô lớn, môi trường chuyên nghiệp;

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa, con người Nhật Bản;

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở;

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên.

Chính sách và phúc lợi

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường;

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh;

Quà tặng/thưởng tiền mặt vào dịp Lễ, Tết; tham gia các sự kiện đặc biệt của công ty;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép năm, chế độ ốm đau, thai sản... theo quy định của Luật Lao động;

BHXH, BHYT, BHTN

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm cho toàn bộ nhân viên;

Phúc lợi từ Công đoàn: hỗ trợ tiền mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau, quà tặng các dịp Lễ, Tết...;

Được mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi dành riêng cho nhân viên Lotus Group.

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo;

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

