Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhà T19
- 20
- BT1
- L4, KĐT Intracom, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
1. Phụ trách tuyển dụng nhân sự:
Xác định và nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh và hội nhóm tuyển dụng: Vieclam24h, Facebook,...
2. Phụ trách các công tác văn phòng:
- Tập hợp, theo dõi, hỗ trợ học sinh bổ sung và hoàn thiện hồ sơ du học.
3. Các công việc hành chính trong văn phòng khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng.
Ưu tiên các bạn có Tiếng Hàn
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và giải quyết tình huống tốt.
Xử lý công việc nhanh và linh hoạt.
Trung thực, tận tâm và chịu khó học hỏi.
Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn từ 7.000.000 – 8.000.000 VND
Môi trường làm việc trẻ, năng động và phát triển bản thân.
Chế độ khen thưởng theo thỏa thuận.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
