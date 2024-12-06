Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 40, ngõ 20 đường Mỹ Đình, P.Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện các công tác hành chính văn phòng như: nhận điện thoại, giao dịch với các đối tác, khách hàng; tiếp nhận và chuyển tiếp công văn, tài liệu đi đến; lưu trữ hồ sơ, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ; quản lý hồ sơ...;
Tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty;
Tiếp nhận, theo dõi và xử lý việc thực hiện các nội quy, quy định của công ty đối với CBNV, học viên;
Phối hợp quản sinh quản lý và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh tại Ký túc xá của công ty.
Mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, set up văn phòng theo yêu cầu.
Làm việc với nhà cung cấp, tối tác. Thanh toán chi phí, công nợ NCC liên quan tới hành chính.
Tham gia tổ chức các sự kiện, hoạt động thường niên của Công ty như lễ hội bia, lễ hội đá bóng, teambuiding cho học sinh, sinh nhật công ty/cán bộ, liên hoan cuối năm,....quy mô 500-700 người.
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành về văn thư lưu trữ, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề khác liên quan
Có kinh nghiệm tại vị trí hành chính tổng hợp, hành chính nhân sự tối thiểu 04 năm trở lên.
Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận, chỉn chu.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000VNĐ - 12.000.000 VNĐ
Được ký hợp đồng lao động, được đóng BHXH, BHYT (theo quy định của nhà nước); thưởng lễ, tết, lương tháng 13,...; Teambuilding, du lịch hàng năm.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi, nâng cao kiến thức, kĩ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 40 ngõ 20 đường Mỹ đình, Nam Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

