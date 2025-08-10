Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 294 Lê Thanh Nghị, P. Hoà Cường Nam, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh

- Tạo đơn hàng SO, duyệt đơn hàng DO.

- Theo dõi các mã sản phẩm, xuất hàng đúng giá đúng mã

- Cập nhật giá sản phẩm lên phần mền khi có sự thay đổi giá

- Bán lẻ hàng hóa nội bộ + bán lẻ tại cửa hàng

- Tính doanh số cho nhân viên kinh doanh hàng tháng.

- Lưu trữ chứng từ, in sổ mới khi hết sổ nộp

- Kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

- Các công việc khác theo yêu cầu của TBP

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Chăm chỉ, tỉ mỉ, chịu học hỏi.

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, học hỏi nhanh.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Độ tuổi từ 26-35.

- Thử việc 02 tháng nhận 85% lương.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA Thì Được Hưởng Những Gì

- Kí HĐLĐ sau thử việc, có BHXH

- Thưởng tết, lễ, lương tháng 13,… theo quy định Công ty

- Làm giờ hành chính T2 – CN (nghỉ 1 ngày bất kì trong tuần hoặc luân phiên nghỉ chủ nhật)

- Thời gian làm việc: 7h00 – 17h00, nghỉ trưa 12h-13h30

- Làm việc trên máy tính Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA

