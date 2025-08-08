Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 294 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Theo dõi vật tư xuất nhập ở kho và công trình

- Theo dõi công nợ cho các nhà cung cấp

- Lập báo cáo thu chi hàng ngày

- Quyết toán công nợ hàng tuần

- Sắp xếp, bảo quản hồ sơ

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý và giám đốc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Trình độ: Trung Cấp/Cao Đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán

- Kinh nghiệm: 1 - 5 năm.

- Kỹ năng giao tiếp tốt,

- Nhanh nhẹn, thật thà, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9-12 triệu / tháng

- Đóng bảo hiểm đầy đủ, có ngày nghỉ phép

- Được làm việc trong môi trường năng đông và chuyên nghiệp

- Thưởng vào các dịp lễ, tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin