Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 294 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Theo dõi vật tư xuất nhập ở kho và công trình
- Theo dõi công nợ cho các nhà cung cấp
- Lập báo cáo thu chi hàng ngày
- Quyết toán công nợ hàng tuần
- Sắp xếp, bảo quản hồ sơ
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý và giám đốc
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ
- Trình độ: Trung Cấp/Cao Đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán
- Kinh nghiệm: 1 - 5 năm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt,
- Nhanh nhẹn, thật thà, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 9-12 triệu / tháng
- Đóng bảo hiểm đầy đủ, có ngày nghỉ phép
- Được làm việc trong môi trường năng đông và chuyên nghiệp
- Thưởng vào các dịp lễ, tết theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
