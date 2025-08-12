Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 Phan Đình Giót P2 Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Học tập & đào tạo

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ về tài chính – bảo hiểm nhân thọ, kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng.

Thực hành kỹ năng thông qua các buổi huấn luyện và mentoring 1:1 cùng quản lý/mentor.

Hỗ trợ kinh doanh

Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Giới thiệu, tư vấn giải pháp tài chính – bảo hiểm phù hợp nhu cầu từng khách hàng.

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán.

Phát triển bản thân & nghề nghiệp

Tham gia các hoạt động đội nhóm, teambuilding và sự kiện của công ty.

Rèn luyện kỹ năng bán hàng, quản lý thời gian và quản lý khách hàng.

Cơ hội phát triển thành Tư vấn tài chính chính thức với thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Yêu cầu:

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp (ưu tiên khối kinh tế, tài chính, bảo hiểm)

Giao tiếp tốt, tự tin, tác phong chuyên nghiệp

Yêu thích lĩnh vực kinh doanh và phát triển con người

Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm và kiên trì

Ưu tiên ứng viên có laptop và điện thoại thông minh

Quyền lợi:

Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý khách hàng

Nắm vững kiến thức tài chính – bảo hiểm nhân thọ

Có mentor hướng dẫn 1:1

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với thu nhập hấp dẫn

Tham gia các hoạt động nội bộ, teambuilding, sự kiện của công ty

Hỗ trợ chứng nhận thực tập và thư giới thiệu

