Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH
- Hồ Chí Minh: 8 Phan Đình Giót P2 Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Học tập & đào tạo
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ về tài chính – bảo hiểm nhân thọ, kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng.
Thực hành kỹ năng thông qua các buổi huấn luyện và mentoring 1:1 cùng quản lý/mentor.
Hỗ trợ kinh doanh
Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.
Giới thiệu, tư vấn giải pháp tài chính – bảo hiểm phù hợp nhu cầu từng khách hàng.
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán.
Phát triển bản thân & nghề nghiệp
Tham gia các hoạt động đội nhóm, teambuilding và sự kiện của công ty.
Rèn luyện kỹ năng bán hàng, quản lý thời gian và quản lý khách hàng.
Cơ hội phát triển thành Tư vấn tài chính chính thức với thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp (ưu tiên khối kinh tế, tài chính, bảo hiểm)
Giao tiếp tốt, tự tin, tác phong chuyên nghiệp
Yêu thích lĩnh vực kinh doanh và phát triển con người
Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm và kiên trì
Ưu tiên ứng viên có laptop và điện thoại thông minh
Tại CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý khách hàng
Nắm vững kiến thức tài chính – bảo hiểm nhân thọ
Có mentor hướng dẫn 1:1
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với thu nhập hấp dẫn
Tham gia các hoạt động nội bộ, teambuilding, sự kiện của công ty
Hỗ trợ chứng nhận thực tập và thư giới thiệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
