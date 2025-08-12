Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Trúc Khê, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thanh toán (đảm bảo về mặt tuân thủ, hợp lý,chính xác…)
Hạch toán vào phần mềm kế toán, phân bổ chi phí doanh thu, kiểm soát số liệu kế toán.
Kiểm soát công nợ nhà cung cấp, nội bộ, hoa hồng kinh doanh, lương, bảo hiểm...
Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo công việc theo quy định.
Nhận diện rủi ro trong quy trình, tối ưu hóa hệ thống và xây dựng quy trình.
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch nhân sự và đào tạo nhân sự.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/Chứng chỉ
Ưu tiên ứng viên có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, sản xuất & bán lẻ .
3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng
Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Tổng thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
3. Chế độ đãi ngộ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

