Tuyển Nhân viên hành chính Central Retail Vietnam - Property Business Unit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Central Retail Vietnam - Property Business Unit
- Hà Nội: 222 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phối hợp với các bộ phận liên quan ( Luật, Dự án, Quản lý vận hành, Quản lý cho Thuê ….để tổng hợp hồ sơ giấy tờ cần thiết theo quy trình của Công ty.
- Phụ trách theo dõi và quản lý các hồ sơ liên quan: Thư mời thuê, Thư tạo mã khách hàng, Đặt cọc, Hợp đồng thuê, phụ lục , thanh lý hợp đồng… sau khi nhận được xác nhận thông tin thuê với khách
- Theo dõi cùng Khách thuê và Quản lý vận hành TTTM về tình trạng hợp đồng thuê và vị trí thuê bao gồm của việc thanh toán của Khách Thuê.
- Báo cáo định kỳ hoặc thường xuyên về kết quả thực hiện công việc cho cấp quản lý.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có) theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn:
Thâm niên làm việc : 1 – 2 năm
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Kỹ năng làm việc: MS Office (Word, Excel, Power Point, Teams…)
Thái độ: Tinh thần trách nhiệm trong công việc; Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Central Retail Vietnam - Property Business Unit Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Central Retail Vietnam - Property Business Unit
