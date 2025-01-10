Tuyển Nhân viên hành chính Central Retail Vietnam - Property Business Unit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp với các bộ phận liên quan ( Luật, Dự án, Quản lý vận hành, Quản lý cho Thuê ….để tổng hợp hồ sơ giấy tờ cần thiết theo quy trình của Công ty.

- Phụ trách theo dõi và quản lý các hồ sơ liên quan: Thư mời thuê, Thư tạo mã khách hàng, Đặt cọc, Hợp đồng thuê, phụ lục , thanh lý hợp đồng… sau khi nhận được xác nhận thông tin thuê với khách

- Theo dõi cùng Khách thuê và Quản lý vận hành TTTM về tình trạng hợp đồng thuê và vị trí thuê bao gồm của việc thanh toán của Khách Thuê.

- Báo cáo định kỳ hoặc thường xuyên về kết quả thực hiện công việc cho cấp quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có) theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Cao đẳng, Đại học /

Thâm niên làm việc : 1 – 2 năm

Ngoại ngữ: Tiếng anh

Kỹ năng làm việc: MS Office (Word, Excel, Power Point, Teams…)

Thái độ: Tinh thần trách nhiệm trong công việc; Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Central Retail Vietnam - Property Business Unit Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Central Retail Vietnam - Property Business Unit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin