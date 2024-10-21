Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
- Hưng Yên: Long Biên
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất
Kiểm soát định kỳ nhà xưởng, thiết bị, hệ thống phụ trợ, kho
Xử lý sai lệch nhỏ trong sản xuất, hệ thống phụ trợ (HTPT), động vật gây hại
Thực hiện 5S theo quy định
Các công việc khác theo cấp trên giao
Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất
Kiểm soát định kỳ nhà xưởng, thiết bị, hệ thống phụ trợ, kho
Xử lý sai lệch nhỏ trong sản xuất, hệ thống phụ trợ (HTPT), động vật gây hại
Thực hiện 5S theo quy định
Các công việc khác theo cấp trên giao
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 20-35
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược
Sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ
Có thể làm theo ca (2 ca) nếu có phát sinh theo kế hoạch sản xuất
Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại Hưng Yên
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ BHXH,BHTN, BHYT, Bảo hiểm tai nạn 24/7
Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, thưởng tháng lương 13
Đào tạo và phát triển năng lực và chuyên môn
Được tham gia các CLB văn hóa, các CLB thể thao: đá bóng, cầu lông, bóng chuyền, tennis,..
Môi trường làm việc sạch sẽ, theo chuẩn GMP
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI