Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Long Biên

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất Kiểm soát định kỳ nhà xưởng, thiết bị, hệ thống phụ trợ, kho Xử lý sai lệch nhỏ trong sản xuất, hệ thống phụ trợ (HTPT), động vật gây hại Thực hiện 5S theo quy định Các công việc khác theo cấp trên giao

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 20-35 Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược Sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ Có thể làm theo ca (2 ca) nếu có phát sinh theo kế hoạch sản xuất Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại Hưng Yên

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH,BHTN, BHYT, Bảo hiểm tai nạn 24/7 Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, thưởng tháng lương 13 Đào tạo và phát triển năng lực và chuyên môn Được tham gia các CLB văn hóa, các CLB thể thao: đá bóng, cầu lông, bóng chuyền, tennis,.. Môi trường làm việc sạch sẽ, theo chuẩn GMP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

