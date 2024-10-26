Tuyển Nhân Viên Ipc thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất Kiểm soát định kỳ nhà xưởng, thiết bị, hệ thống phụ trợ, kho Xử lý sai lệch nhỏ trong sản xuất, hệ thống phụ trợ (HTPT), động vật gây hại Thực hiện 5S theo quy định Các công việc khác theo cấp trên giao
Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất
Kiểm soát định kỳ nhà xưởng, thiết bị, hệ thống phụ trợ, kho
Xử lý sai lệch nhỏ trong sản xuất, hệ thống phụ trợ (HTPT), động vật gây hại
Thực hiện 5S theo quy định
Các công việc khác theo cấp trên giao

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 20-35 Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược Sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ Có thể làm theo ca (2 ca) nếu có phát sinh theo kế hoạch sản xuất Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại Hưng Yên
Nam, tuổi từ 20-35
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược
Sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ
Có thể làm theo ca (2 ca) nếu có phát sinh theo kế hoạch sản xuất
Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại Hưng Yên

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH,BHTN, BHYT, Bảo hiểm tai nạn 24/7 Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, thưởng tháng lương 13 Đào tạo và phát triển năng lực và chuyên môn Được tham gia các CLB văn hóa, các CLB thể thao: đá bóng, cầu lông, bóng chuyền, tennis,.. Môi trường làm việc sạch sẽ, theo chuẩn GMP
Được tham gia đầy đủ BHXH,BHTN, BHYT, Bảo hiểm tai nạn 24/7
Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, thưởng tháng lương 13
Đào tạo và phát triển năng lực và chuyên môn
Được tham gia các CLB văn hóa, các CLB thể thao: đá bóng, cầu lông, bóng chuyền, tennis,..
Môi trường làm việc sạch sẽ, theo chuẩn GMP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

