Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thành phố Hồ Chí Minh - 677/2a Đường Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Xây dựng và cập nhật tiêu chuẩn trưng bày hàng hóa tại cửa hàng:

Cập nhật lại các quy trình, tiêu chuẩn trưng bày tại cửa hàng phù hợp với kế hoạch bán hàng của Công ty.

Xây dựng các tiêu chí dùng để đánh giá hiệu quả trưng bày của cửa hàng

2. Triển khai các hạn mục trưng bày hàng hóa tại cửa hàng theo yêu cầu của Ngành hàng:

Thực hiện triển khai các hạn mục liên quan đến trưng bày hàng hóa xuống cửa hàng theo yêu cầu của Ngành hàng

Làm đầu mối hỗ trợ cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề giữa Ngành hàng và Cửa hàng trong quá trình triển khai trưng bày hàng hóa

3. Giám sát việc tuân thủ của các hạn mục trưng bày hàng hóa tại cửa hàng:

Giám sát tình hình triển khai trưng bày thực tế tại cửa hàng phù hợp với Quy định và hướng dẫn của Công ty.

Phối hợp cùng RM/SM/DSM và Ngành hàng để cập nhật thông tin sản phẩm trưng bày kịp thời và chính xác nhằm phục vụ hiệu quả cho việc bán hàng.

4. Giám sát triển khai chương trình khuyến mãi ('CTKM') của Ngành hàng và MKT tại cửa hàng:

Theo dõi và kiểm soát việc triển khai các hạn mục liên quan đến chương trình khuyến mãi của Ngành hàng và MKT tại cửa hàng

Theo dõi và kiểm tra thông tin CTKM được truyền thông tại cửa hàng được đầy đủ và chính xác.

Cập nhật tồn kho hàng hóa áp dụng trong CTKM tại cửa hàng được đầy đủ

5.Giám sát việc chuẩn bị hàng hóa và hỗ trợ trưng bày hàng hóa khai trương cho cửa hàng mới/ cửa hàng cải tạo:

Giám sát việc lên kế hoạch và chuẩn bị hàng hóa cho cửa hàng mới. Theo dõi và cập nhật tiến độ hàng hóa với các bên liên quan.

Hỗ trợ cửa hàng trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn của Công ty.

6. Triển khai hạn mục đếm lượng khách hàng ra vào cửa hàng:

Tổ chức, phân công nhân sự thực hiện hạn mục đếm lượng khách hàng ra vào cửa hàng hàng ngày.

Xây dựng và cập nhật quy chuẩn và cách đếm phù hợp và hiệu quả

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kiểm toán, quản trị kinh doanh

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng, kiểm soát nội bộ tại các công ty Bán lẻ

Giao tiếp rõ ràng, lưu loát, kỹ năng trình bày tốt , kỹ năng phản biện, kỹ năng quản lý, kiểm soát, kỹ năng tư duy logic

Thành thạo tin học văn phòng (excel, Word, Powerpoint,…)

Trách nhiệm, nhiệt huyết, chủ động, chịu áp lực cao, chăm chỉ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kiểm toán, quản trị kinh doanh

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng, kiểm soát nội bộ tại các công ty Bán lẻ

Giao tiếp rõ ràng, lưu loát, kỹ năng trình bày tốt , kỹ năng phản biện, kỹ năng quản lý, kiểm soát, kỹ năng tư duy logic

Thành thạo tin học văn phòng (excel, Word, Powerpoint,…)

Trách nhiệm, nhiệt huyết, chủ động, chịu áp lực cao, chăm chỉ.

Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương & phụ cấp

Lương tháng 13 & Đánh giá hiệu quả công việc Quý 1 hàng năm

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, công ty đóng 100% bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và du lịch hàng năm

Nhiều hoạt động phong trào xuyên suốt các dịp Lễ, Tết trong năm

Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến, phát triển cùng Công ty

Daily food đa dạng, miễn phí trái cây, trà, cafe, bánh kẹo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin