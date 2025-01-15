Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ

Nhân viên Kế hoạch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thành phố Hồ Chí Minh

- 677/2a Đường Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Xây dựng và cập nhật tiêu chuẩn trưng bày hàng hóa tại cửa hàng:
Cập nhật lại các quy trình, tiêu chuẩn trưng bày tại cửa hàng phù hợp với kế hoạch bán hàng của Công ty.
Xây dựng các tiêu chí dùng để đánh giá hiệu quả trưng bày của cửa hàng
2. Triển khai các hạn mục trưng bày hàng hóa tại cửa hàng theo yêu cầu của Ngành hàng:
Thực hiện triển khai các hạn mục liên quan đến trưng bày hàng hóa xuống cửa hàng theo yêu cầu của Ngành hàng
Làm đầu mối hỗ trợ cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề giữa Ngành hàng và Cửa hàng trong quá trình triển khai trưng bày hàng hóa
3. Giám sát việc tuân thủ của các hạn mục trưng bày hàng hóa tại cửa hàng:
Giám sát tình hình triển khai trưng bày thực tế tại cửa hàng phù hợp với Quy định và hướng dẫn của Công ty.
Phối hợp cùng RM/SM/DSM và Ngành hàng để cập nhật thông tin sản phẩm trưng bày kịp thời và chính xác nhằm phục vụ hiệu quả cho việc bán hàng.
4. Giám sát triển khai chương trình khuyến mãi ('CTKM') của Ngành hàng và MKT tại cửa hàng:
Theo dõi và kiểm soát việc triển khai các hạn mục liên quan đến chương trình khuyến mãi của Ngành hàng và MKT tại cửa hàng
Theo dõi và kiểm tra thông tin CTKM được truyền thông tại cửa hàng được đầy đủ và chính xác.
Cập nhật tồn kho hàng hóa áp dụng trong CTKM tại cửa hàng được đầy đủ
5.Giám sát việc chuẩn bị hàng hóa và hỗ trợ trưng bày hàng hóa khai trương cho cửa hàng mới/ cửa hàng cải tạo:
Giám sát việc lên kế hoạch và chuẩn bị hàng hóa cho cửa hàng mới. Theo dõi và cập nhật tiến độ hàng hóa với các bên liên quan.
Hỗ trợ cửa hàng trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn của Công ty.
6. Triển khai hạn mục đếm lượng khách hàng ra vào cửa hàng:
Tổ chức, phân công nhân sự thực hiện hạn mục đếm lượng khách hàng ra vào cửa hàng hàng ngày.
Xây dựng và cập nhật quy chuẩn và cách đếm phù hợp và hiệu quả
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kiểm toán, quản trị kinh doanh
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng, kiểm soát nội bộ tại các công ty Bán lẻ
Giao tiếp rõ ràng, lưu loát, kỹ năng trình bày tốt , kỹ năng phản biện, kỹ năng quản lý, kiểm soát, kỹ năng tư duy logic
Thành thạo tin học văn phòng (excel, Word, Powerpoint,…)
Trách nhiệm, nhiệt huyết, chủ động, chịu áp lực cao, chăm chỉ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kiểm toán, quản trị kinh doanh
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng, kiểm soát nội bộ tại các công ty Bán lẻ
Giao tiếp rõ ràng, lưu loát, kỹ năng trình bày tốt , kỹ năng phản biện, kỹ năng quản lý, kiểm soát, kỹ năng tư duy logic
Thành thạo tin học văn phòng (excel, Word, Powerpoint,…)
Trách nhiệm, nhiệt huyết, chủ động, chịu áp lực cao, chăm chỉ.

Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương & phụ cấp
Lương tháng 13 & Đánh giá hiệu quả công việc Quý 1 hàng năm
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, công ty đóng 100% bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và du lịch hàng năm
Nhiều hoạt động phong trào xuyên suốt các dịp Lễ, Tết trong năm
Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến, phát triển cùng Công ty
Daily food đa dạng, miễn phí trái cây, trà, cafe, bánh kẹo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ

Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 18/18 đường 54 KP2, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-hoach-thu-nhap-12-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job279078
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanoia
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAV
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAV
Hạn nộp: 11/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanoia
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAV
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAV
Hạn nộp: 11/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH-SX-TM-DV Nhật Minh Bakery làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH-SX-TM-DV Nhật Minh Bakery
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Frontier Consulting Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty TNHH Frontier Consulting Việt Nam
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần IFF Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần IFF Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Nestlé Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Amway Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Amway Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH K O T I T I Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH K O T I T I Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh IntBOX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh IntBOX
14 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG DUY
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Đầu Tư Hòa Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Hòa Phú
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Cấp Thoát Nước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Cấp Thoát Nước
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Star Travel International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Star Travel International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty CP Bất động sản Gamuda làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Bất động sản Gamuda
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Finassist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Finassist
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Hoàng Lam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Hoàng Lam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Sunrise Sportsgear Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Sunrise Sportsgear Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch HR Vietnam’s ESS Client làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HR Vietnam’s ESS Client
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Viettourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Viettourist
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm