Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 34
- 36
- 36A đường số 9, KP. 5, P. Linh Xuân, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng hàng ngày & triển khai sản xuất.
Giám sát tiến độ tiến độ sản xuất & giải quyết các vấn đề phát sinh đảm bảo tiến độ giao hàng.
Thống kê sản xuất, theo dõi hao hụt nguyên liệu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ tuổi từ 20 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng/ đại học
Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng.
Thành thạo tin học văn phòng.
Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, hòa đồng, nhiệt tình, cẩn thận
Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực bao bì.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng.
Thành thạo tin học văn phòng.
Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, hòa đồng, nhiệt tình, cẩn thận
Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực bao bì.
Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ thừ 2 đến thứ 7 (từ 7h30 đến 16h30)
Lương 08-12 triệu + Thưởng KPI.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, phát triển.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành & Du lịch hàng năm.
Môi trường thân thiện & cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Lương 08-12 triệu + Thưởng KPI.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, phát triển.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành & Du lịch hàng năm.
Môi trường thân thiện & cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI