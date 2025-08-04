Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 34 - 36 - 36A đường số 9, KP. 5, P. Linh Xuân, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng hàng ngày & triển khai sản xuất.

Giám sát tiến độ tiến độ sản xuất & giải quyết các vấn đề phát sinh đảm bảo tiến độ giao hàng.

Thống kê sản xuất, theo dõi hao hụt nguyên liệu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tuổi từ 20 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng/ đại học

Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng.

Thành thạo tin học văn phòng.

Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, hòa đồng, nhiệt tình, cẩn thận

Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực bao bì.

Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thừ 2 đến thứ 7 (từ 7h30 đến 16h30)

Lương 08-12 triệu + Thưởng KPI.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, phát triển.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành & Du lịch hàng năm.

Môi trường thân thiện & cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc

