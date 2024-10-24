Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Khu Kinh Tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng dựa trên đơn đặt hàng của khách hàng và năng lực sản xuất của nhà máy Phối hợp với bộ phận kinh doanh để nắm bắt thông tin đơn hàng và yêu cầu giao hàng của khách hàng Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo các đơn hàng được hoàn thành đúng thời hạn Phân bổ nguồn lực sản xuất (nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu) một cách hiệu quả Phân tích dữ liệu sản xuất và đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình Lập báo cáo kế hoạch và thực hiện sản xuất định kỳ Tham gia xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý kế hoạch sản xuất
Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng dựa trên đơn đặt hàng của khách hàng và năng lực sản xuất của nhà máy
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để nắm bắt thông tin đơn hàng và yêu cầu giao hàng của khách hàng
Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo các đơn hàng được hoàn thành đúng thời hạn
Phân bổ nguồn lực sản xuất (nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu) một cách hiệu quả
Phân tích dữ liệu sản xuất và đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình
Lập báo cáo kế hoạch và thực hiện sản xuất định kỳ
Tham gia xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý kế hoạch sản xuất

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng làm việc tại vị trí tương đương hoặc tại Công ty Bao bì là lợi thế. Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc cao, làm việc chính xác và chi tiết Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan
Từng làm việc tại vị trí tương đương hoặc tại Công ty Bao bì là lợi thế.
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel
Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, làm việc chính xác và chi tiết
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan

Tại Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội

Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A3.09 đường D2, KKT Nhơn Hội- Khu A, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất