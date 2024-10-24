Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Khu Kinh Tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng dựa trên đơn đặt hàng của khách hàng và năng lực sản xuất của nhà máy Phối hợp với bộ phận kinh doanh để nắm bắt thông tin đơn hàng và yêu cầu giao hàng của khách hàng Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo các đơn hàng được hoàn thành đúng thời hạn Phân bổ nguồn lực sản xuất (nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu) một cách hiệu quả Phân tích dữ liệu sản xuất và đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình Lập báo cáo kế hoạch và thực hiện sản xuất định kỳ Tham gia xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý kế hoạch sản xuất

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng làm việc tại vị trí tương đương hoặc tại Công ty Bao bì là lợi thế. Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc cao, làm việc chính xác và chi tiết Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan

Tại Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH In & Bao Bì Eco Nhơn Hội

