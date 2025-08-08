Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD

Giới thiệu công ty:

Coherent Corp. là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực datacenter (trung tâm dữ liệu) và communications (truyền thông). Có trụ sở chính tại Saxonburg, Pennsylvania, Hoa Kỳ và được thành lập từ năm 1971, Coherent hiện đang có nhà máy tại hơn 20 quốc gia trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Coherent bắt đầu hoạt động từ năm 2005 và hiện có hơn 2.400 nhân viên tại Bình Dương (VSIP1), Đồng Nai (KCN Nhơn Trạch 1), Hà Nội và Bắc Ninh (KCN Yên Phong). Với chiến lược phát triển toàn cầu và cam kết phát triển nhân tài tại Việt Nam, Coherent đặt mục tiêu tạo ra hơn 4.000 cơ hội việc làm mới trong vòng 5 năm tới.

Địa Điểm Làm việc: Nhơn Trạch (Đồng Nai)

- Hỗ trợ làm kế hoạch sản xuất chi tiết nhóm hàng Window hoặc các khu vực sản xuất khác được chỉ định.

- Theo dõi thực tế sản xuất so với kế hoạch mỗi ngày.

- Kết hợp các bộ phận liên quan để tận dụng tối ưu công suất, sử dụng máy hiệu quả.

Mô tả công việc chi tiết:

LÀM KẾ HOẠCH SẢN XUẤT:

• Đảm bảo số lượng hàng trên chuyền (WIP-Work in process), tồn kho thành phẩm (finished goods), bán thành phẩm (semi-FG) chính xác trước khi lên kế hoạch sản xuất.