Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Du Lịch Hưng Long
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty Du Lịch Hưng Long

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Du Lịch Hưng Long

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 338 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Kiểm tra doanh thu bán hàng, xuất hóa đơn VAT
- Tổng hợp doanh thu, chi phí từng đầu xe
- Lập phiếu thu/chi tiền mặt, báo cáo quỹ cuối ngày
- Giao dịch, các nghiệp vụ ngân hàng
- Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
- Tham gia kiểm kê kho cùng BP Kho
- Lập báo cáo tài chính theo tháng và dự trù dòng tiền
- Hỗ trợ các công việc trong phòng ban khi có phát sinh.
- Kiểm tra soát xét việc thực hiện công việc của bộ phận kế toán;
- Một số công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, tài chính...., nắm vững các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.
- Đã có kinh nghiệm là 1 lợi thế
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel)
- Sử dụng thành thạo phần mềm misa
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, cầu tiến trong công việc
- Xử lý tình huống linh hoạt, có khả năng kết nối quán xuyến công việc
- Tính cách trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng Word, Excel tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc.

Tại Công Ty Du Lịch Hưng Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ
- Sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, nhân viên
- lãnh đạo gần gũi dễ thân thiết.
- Được đóng Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức
- Có cơ hội phát triển bản thân, trau dồi ngoại ngữ, thể hiện ý tưởng, quan điểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Du Lịch Hưng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Du Lịch Hưng Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 338 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất