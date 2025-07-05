Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 11, Toà nhà Sông Đà, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn, cảnh báo công nợ quá hạn, công đoạn nợ, công nợ khó đòi theo kênh;
Kiểm tra, đối chiếu, xác định các vấn đề liên quan đến việc bán hàng theo kênh: BC công nợ, tình hình bán hàng, BC tồn kho....;
Kiểm tra và hạch toán các bảng lương kinh doanh, các khoản chi phí bán hàng theo phụ trách kênh
Tính toán kết quả kiểm kê kênh phụ trách;
Xử lý các vấn đề liên quan đến bán hàng – công cụ nợ theo kênh;
Các công việc khác theo sự sắp xếp, phân công từ Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm tại Công ty có quy mô từ 100 người trở lên;
Nữ từ 24 đến 33 tuổi;
Sử dụng tốt phần mềm kế toán;
Thành thạo tin học VP (word, excel);
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chi tiết;
Khả năng chịu áp lực công việc.
Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển cao, K&G không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo;
Cơ hội tham gia 20 khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm (Training, coaching, OJT, e- learning...);
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm, thưởng tháng 13, thưởng cống hiến, quà tặng các dịp lễ tết, thăm hỏi..;
Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm;
Được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc;
Làm việc tại công ty thời trang hàng đầu Việt Nam, Top 10 của ngành hàng làm đẹp, thời trang;
Được linh hoạt chọn thời gian làm việc theo ngày, từ T2-T7, nghỉ chiều thứ 7, nghỉ chủ nhật;
Được cấp máy tính, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời;
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (Teambuilding, gala diner tại các khu nổi tiếng);
Tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng;
Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình;
Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI