Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Toà nhà Sông Đà, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn, cảnh báo công nợ quá hạn, công đoạn nợ, công nợ khó đòi theo kênh;

Kiểm tra, đối chiếu, xác định các vấn đề liên quan đến việc bán hàng theo kênh: BC công nợ, tình hình bán hàng, BC tồn kho....;

Kiểm tra và hạch toán các bảng lương kinh doanh, các khoản chi phí bán hàng theo phụ trách kênh

Tính toán kết quả kiểm kê kênh phụ trách;

Xử lý các vấn đề liên quan đến bán hàng – công cụ nợ theo kênh;

Các công việc khác theo sự sắp xếp, phân công từ Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan (Kế toán, kiểm toán, tài chính);

Tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm tại Công ty có quy mô từ 100 người trở lên;

Nữ từ 24 đến 33 tuổi;

Sử dụng tốt phần mềm kế toán;

Thành thạo tin học VP (word, excel);

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chi tiết;

Khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Gross 10-13 Triệu/ Tháng: LCB + Phụ cấp + Thưởng;

Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển cao, K&G không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo;

Cơ hội tham gia 20 khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm (Training, coaching, OJT, e- learning...);

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm, thưởng tháng 13, thưởng cống hiến, quà tặng các dịp lễ tết, thăm hỏi..;

Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm;

Được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc;

Làm việc tại công ty thời trang hàng đầu Việt Nam, Top 10 của ngành hàng làm đẹp, thời trang;

Được linh hoạt chọn thời gian làm việc theo ngày, từ T2-T7, nghỉ chiều thứ 7, nghỉ chủ nhật;

Được cấp máy tính, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời;

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (Teambuilding, gala diner tại các khu nổi tiếng);

Tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng;

Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình;

Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin