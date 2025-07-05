Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Erada Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến nghiệp vụ Kinh tế phát sinh.

Quản lý Hệ thống Kế toán, Sổ sách Kế toán, Hóa đơn - Chứng từ Doanh nghiệp.

Thu thập, xử lý thông tin, Số liệu Kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ Kinh tế phát sinh.

Hạch toán thu nhập, chi phí khấu hao Tài sản cố định, Công nợ phải thu - phải trả, Thuế và các nghiệp vụ khác.

Theo dõi quản lý Công nợ & Theo dõi, tính toán giá thành.

Kiểm tra và giám sát kho.

Kiểm tra bảng lương và thực hiện các khoản trích theo lương. Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ và hạch toán các khoản phân bổ.

Lập báo cáo thuế theo quy định & các báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra và đầu vào.

Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN tạm tính.

Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.