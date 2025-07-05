Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Erada Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Erada Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 24 Đường Đ6 Khu Biệt Thự SàiGòn Pearl, Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phườngg 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến nghiệp vụ Kinh tế phát sinh.
Quản lý Hệ thống Kế toán, Sổ sách Kế toán, Hóa đơn - Chứng từ Doanh nghiệp.
Thu thập, xử lý thông tin, Số liệu Kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ Kinh tế phát sinh.
Hạch toán thu nhập, chi phí khấu hao Tài sản cố định, Công nợ phải thu - phải trả, Thuế và các nghiệp vụ khác.
Theo dõi quản lý Công nợ & Theo dõi, tính toán giá thành.
Kiểm tra và giám sát kho.
Kiểm tra bảng lương và thực hiện các khoản trích theo lương. Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ và hạch toán các khoản phân bổ.
Lập báo cáo thuế theo quy định & các báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra và đầu vào.
Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN tạm tính.
Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Erada Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 + thưởng.
Môi trường làm việc năng động, hiện đại, tôn trọng cá nhân;
Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ;
Có cơ hội thăng tiến;
Được hưởng đầy đủ chế độ lao động (BHXH, BHYT – TN,…) theo Quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Erada Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
