Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MARS AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH MARS AGENCY
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 44, Sunrise B, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Quay – dựng video TikTok, Reels, YouTube Shorts giới thiệu sản phẩm và quy trình
• Dựng video đào tạo kỹ thuật viên, video hướng dẫn máy đo, bảo hành, cắt phim
• Biên tập video feedback/phỏng vấn đại lý, khách hàng
• Thực hiện intro/outro, motion chữ, hiệu ứng đơn giản
• Tối ưu dựng video theo từng nền tảng mạng xã hội
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quay – dựng video cơ bản từ 1 năm trở lên
• Thành thạo Premiere Pro, CapCut, biết sử dụng After Effects là lợi thế
• Biết quay thực tế bằng điện thoại/máy ảnh, hiểu góc quay ô tô
• Tư duy dựng video theo kịch bản marketing, storytelling tốt
Tại CÔNG TY TNHH MARS AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 9.000.000 – 11.000.000 VNĐ/tháng (theo năng lực)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MARS AGENCY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
