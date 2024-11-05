Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 13 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà N01 T2, Đ. Hoàng Minh Thảo, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Thực hiện công tác hạch toán sổ sách kế toán quản trị trực thuộc công ty và Các báo cáo quản trị, báo cáo Thuế theo quy định.

- Hạch toán chứng từ lên hệ thống Phần mềm Công ty toàn bộ số liệu thu chi, mua - bán theo chứng từ hợp lệ đã qua kiểm tra và đối chiếu.

- Hạch toán các khoản Doanh thu và Chi phí theo chứng từ hợp lệ, báo cáo sổ tiền mặt và tiền gửi mỗi tuần, ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Chủ động xây dựng hệ thống sổ sách quản lý kế toán tại Công ty và cửa hàng.

- Phối hợp, hướng dẫn và kiểm soát chứng từ, số liệu báo cáo tại Cửa hàng: quỹ, kho, doanh thu, chi phí, công nợ,...

- Lập Báo cáo kế toán quản trị hàng tuần, tháng theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Lập báo cáo tài chính tháng/quý năm theo đúng Thông tư, Nghị định của Bộ tài chính.

- Lưu trữ hồ sơ chứng từ rõ ràng, dễ kiểm soát.

- Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học

Độ tuổi: 25 - 35 tuổi

Giới tính: Nam/Nữ

Kỹ năng:

Hiểu biết sâu rộng về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán hiệu quả.

Ứng viên có chứng chỉ Kế toán trưởng hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Vàng bạc, trang sức là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Có cơ hội được hưởng ESOP (Cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên)

- Được học tham gia các khóa học về quản trị, tư vấn, đầu tư.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS

