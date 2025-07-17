Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra số liệu xuất nhập kho hàng ngày;

Thống kê, báo cáo hàng tuần;

Lập hợp biên bản bàn giao/nhận hàng hoá, hồ sơ nghiệm thu và Hồ sơ quyết toán hợp đồng/dự án;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Trung cấp;

Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm trong công việc kế toán;

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng;

Đã sử dụng phần mềm, đặc biệt phần mềm Fast Online là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 - 12M/tháng (thỏa thuận);

Có bữa trưa cho nhân viên; Thưởng lương tháng 13: Từ 2 tháng lương trở lên;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

Làm việc tại Tập đoàn lớn (5000 nhân sự), có cơ hội thăng tiến cao;

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7, 8h sáng đến 17h30 chiều (Thứ 7 từ 8h sáng đến 16h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM

