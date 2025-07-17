Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm tra số liệu xuất nhập kho hàng ngày;
Thống kê, báo cáo hàng tuần;
Lập hợp biên bản bàn giao/nhận hàng hoá, hồ sơ nghiệm thu và Hồ sơ quyết toán hợp đồng/dự án;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của BGĐ.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Trung cấp;
Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm trong công việc kế toán;
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng;
Đã sử dụng phần mềm, đặc biệt phần mềm Fast Online là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8 - 12M/tháng (thỏa thuận);
Có bữa trưa cho nhân viên; Thưởng lương tháng 13: Từ 2 tháng lương trở lên;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
Làm việc tại Tập đoàn lớn (5000 nhân sự), có cơ hội thăng tiến cao;
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7, 8h sáng đến 17h30 chiều (Thứ 7 từ 8h sáng đến 16h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
