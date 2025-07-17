Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch và thực hiện các công tác tuyển dụng nhân sự cho Công ty (chiếm 70%)
Các vị trí cần tuyển dụng: Marketing, Sale, CSKH, Kỹ thuật viên, Tư vấn viên, Y tá, Bác sĩ,....
Đào tạo hội nhập và đào tạo văn hóa cho nhân viên mới (chiếm 30%)
Cùng xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng qua các kênh: Facebook, TikTok, YouTube…
Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (nghe - nói)
Ưu tiên các bạn có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên, biết phỏng vấn.
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (Lương cơ bản 8.000.000 – 10.000.000 + Thưởng KPI + Phụ cấp)
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 84, đường 23, khu đô thị Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

