Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch và thực hiện các công tác tuyển dụng nhân sự cho Công ty (chiếm 70%)

Các vị trí cần tuyển dụng: Marketing, Sale, CSKH, Kỹ thuật viên, Tư vấn viên, Y tá, Bác sĩ,....

Đào tạo hội nhập và đào tạo văn hóa cho nhân viên mới (chiếm 30%)

Cùng xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng qua các kênh: Facebook, TikTok, YouTube…

Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (nghe - nói)

Ưu tiên các bạn có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên, biết phỏng vấn.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (Lương cơ bản 8.000.000 – 10.000.000 + Thưởng KPI + Phụ cấp)

Chỗ gửi xe free

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

