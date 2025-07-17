Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Quất Động, Thường Tín, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Vận chuyển hàng hóa theo lịch trình được phân công tới cho các Nhà phân phối, khách hàng

Quản lý việc vận hành phương tiện được bàn giao theo đúng lịch trình được phân công

Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện vận tải được giao, đảm bảo vận hành luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt nhất theo đúng quy định (lập sổ theo dõi số km xe chạy trong tháng, theo dõi công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ, công tác sửa chữa đột xuất...).

(lập sổ theo dõi số km xe chạy trong tháng, theo dõi công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ, công tác sửa chữa đột xuất...).

Tham gia hỗ trợ các công việc liên quan đến chứng từ/tài liệu, văn thư và Hành chính quản trị của Phòng khi được yêu cầu.

Các công việc khác theo sự phân công của Tổ trưởng điều vận.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Bằng lái xe hạng C

Nắm vững luật giao thông đường bộ

Thường xuyên chủ động cập nhật các tin tức về luật giao thông đường bộ, các văn bản, quy định mới của luật giao thông.

Nam độ tuổi từ 25-45 tuổi

25-45

Sức khoẻ tốt

Trung thực, chủ động, tác phong chuẩn mực, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9-12 triệu/tháng

- Làm việc trong môi trường thân thiện

- BHXH đóng theo quy định.

- Thưởng Quý (theo hoạt động kinh doanh), tháng 13, Tết, thưởng các ngày lễ lớn và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin