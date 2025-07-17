Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Quất Động, Thường Tín, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Vận chuyển hàng hóa theo lịch trình được phân công tới cho các Nhà phân phối, khách hàng
Quản lý việc vận hành phương tiện được bàn giao theo đúng lịch trình được phân công
Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện vận tải được giao, đảm bảo vận hành luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt nhất theo đúng quy định (lập sổ theo dõi số km xe chạy trong tháng, theo dõi công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ, công tác sửa chữa đột xuất...).
(lập sổ theo dõi số km xe chạy trong tháng, theo dõi công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ, công tác sửa chữa đột xuất...).
Tham gia hỗ trợ các công việc liên quan đến chứng từ/tài liệu, văn thư và Hành chính quản trị của Phòng khi được yêu cầu.
Các công việc khác theo sự phân công của Tổ trưởng điều vận.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Bằng lái xe hạng C
Nắm vững luật giao thông đường bộ
Thường xuyên chủ động cập nhật các tin tức về luật giao thông đường bộ, các văn bản, quy định mới của luật giao thông.
Nam độ tuổi từ 25-45 tuổi
25-45
Sức khoẻ tốt
Trung thực, chủ động, tác phong chuẩn mực, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9-12 triệu/tháng
- Làm việc trong môi trường thân thiện
- BHXH đóng theo quy định.
- Thưởng Quý (theo hoạt động kinh doanh), tháng 13, Tết, thưởng các ngày lễ lớn và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Villa 61, Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

