Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Charmvit Tower - 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy - Hải Dương, Quận Cầu Giấy

1. Kiểm soát tiến độ:

Tổ chức, sắp xếp nhân lực, thiết bị và vật tư nhà thầu phụ theo tiến độ dự án.

Thẩm tra kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật, làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu về chuyên môn kỹ thuật.

2. Kiểm soát chi phí:

Báo cáo yêu cầu mua sắm phát sinh, kiểm soát thiết bị, vật tư và tồn kho.

Thẩm tra bản vẽ kỹ thuật, kết toán công trình, kiểm soát chi phí tránh sai sót.

3. Kiểm soát an toàn:

Xây dựng và giám sát biện pháp an toàn, xử lý vi phạm, sự cố an toàn.

Quản lý tài liệu kỹ thuật tại hiện trường, đôn đốc thu dọn mặt bằng sau thi công.

4. Kiểm soát chất lượng:

Thẩm tra hồ sơ năng lực nhà thầu, nghiệm thu vật tư, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Kiểm tra chất lượng công trình, đề xuất xử lý vật tư thừa và báo cáo hoàn công.

5. Quản lý tài liệu dự án:

Tổ chức chuyển giao, lưu trữ bản vẽ, số liệu nghiệm thu và hồ sơ mua hàng liên quan.

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí đường ống hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép, cơ khí và đường ống.

Thành thạo đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công.

Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm AutoCAD.

Có kỹ năng lập kế hoạch tiến độ thi công và xây dựng phương án an toàn lao động.

Am hiểu các quy trình triển khai dự án tại công trường.

Có kiến thức chuyên sâu về gia công và chế tạo cơ khí.

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 17-22M+ VNĐ (thỏa thuận theo năng lực)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Cung cấp nhà ở, ăn uống và công tác phí xa nhà khi làm ở Công trường

Chính sách phúc lợi, thưởng lễ, tết và lương tháng 13 theo quy định công ty

