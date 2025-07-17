Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2025
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Charmvit Tower

- 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

- Hải Dương, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

1. Kiểm soát tiến độ:
Tổ chức, sắp xếp nhân lực, thiết bị và vật tư nhà thầu phụ theo tiến độ dự án.
Thẩm tra kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật, làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu về chuyên môn kỹ thuật.
2. Kiểm soát chi phí:
Báo cáo yêu cầu mua sắm phát sinh, kiểm soát thiết bị, vật tư và tồn kho.
Thẩm tra bản vẽ kỹ thuật, kết toán công trình, kiểm soát chi phí tránh sai sót.
3. Kiểm soát an toàn:
Xây dựng và giám sát biện pháp an toàn, xử lý vi phạm, sự cố an toàn.
Quản lý tài liệu kỹ thuật tại hiện trường, đôn đốc thu dọn mặt bằng sau thi công.
4. Kiểm soát chất lượng:
Thẩm tra hồ sơ năng lực nhà thầu, nghiệm thu vật tư, lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Kiểm tra chất lượng công trình, đề xuất xử lý vật tư thừa và báo cáo hoàn công.
5. Quản lý tài liệu dự án:
Tổ chức chuyển giao, lưu trữ bản vẽ, số liệu nghiệm thu và hồ sơ mua hàng liên quan.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí đường ống hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép, cơ khí và đường ống.
Thành thạo đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công.
Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm AutoCAD.
Có kỹ năng lập kế hoạch tiến độ thi công và xây dựng phương án an toàn lao động.
Am hiểu các quy trình triển khai dự án tại công trường.
Có kiến thức chuyên sâu về gia công và chế tạo cơ khí.

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 17-22M+ VNĐ (thỏa thuận theo năng lực)
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Cung cấp nhà ở, ăn uống và công tác phí xa nhà khi làm ở Công trường
Chính sách phúc lợi, thưởng lễ, tết và lương tháng 13 theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

