Tuyển Sales Engineer Công ty CP Thiết Bị Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Sales Engineer Công ty CP Thiết Bị Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty CP Thiết Bị Quang Minh
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

Sales Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21, TT13, Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng (Phú La Cũ), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Nắm vững thông tin và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ của công ty đang cung cấp. Biết cách tra cứu các model cơ bản trên bảng giá và tồn kho.
Lập kế hoạch kinh doanh gồm: Kế hoạch bán hàng, kế hoạch phát triển sản phẩm và thị trường.
Nghiên cứu xu hướng phát triển của thị trường, thông tin từ đối tác, đối thủ. Đóng góp đề xuất các giải pháp, kế hoạch, chiến lược kinh doanh mới.
Tư vấn, giới thiệu và chào bán các sản phẩm thiết bị công ty đang phân phối.
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, cơ khí, năng lượng, hóa chất, khai khoáng, thực phẩm, v.v.
Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, để tư vấn giải pháp kỹ thuật, lựa chọn thiết bị phù hợp cho từng nhu cầu của khách hàng.
Tìm kiếm thông tin cạnh tranh có lợi. Lên báo giá kịp thời cho khách hàng.
Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ triển khai dự án, xử lý các vấn đề phát sinh sau bán hàng.
Đạt mục tiêu doanh số được giao và thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt, tuổi không quá 45
Trình độ: Đại học chính quy, chuyên ngành: Kỹ thuật hoặc kinh doanh về Cơ khí / Cơ điện tử / Truyền động thủy lực / Tự động hóa
Kinh nghiệm: Đã từng làm vị trí tương ứng từ 2 năm trở lên. (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng các thiết bị thủy lực, vòng bi, phụ tùng công nghiệp và cơ giới trong các lĩnh vực: Nhiệt Nhiệt / Lọc hóa dầu / Công nghệ thực phẩm / Sản xuất thép / Sản xuất xi măng / Khai khoáng / Thiết bị cơ giới …)
Ngoại ngữ: Đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh (giao tiếp tốt là một lợi thế)
Vi tính văn phòng: Khá.
Phát huy được tối đa niềm đam mê trong kính doanh, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình kỹ năng phán đoán và sử lý tình huống trong quá trình thực hiện công việc.
Khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập tốt, chịu được áp lực cao trong công việc. Tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy cao.
Đam mê công việc, sẵn sàng đi công tác xa

Tại Công ty CP Thiết Bị Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động.
Cơ hội thăng tiến và nâng cao thu nhập cho người có năng lực, ý thức tự giác trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao.
Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi, sinh nhật, hiếu hỷ, cước điện thoại, công tác phí, thâm niên… theo Quy định của Công ty.
Có xe hơi khi đi công tác xa và được hưởng trợ cấp đi công tác, tiếp khách, cước điện thoại.
Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Cty và mức độ hoàn thành công việc của cá nhân.
Đối với nhân viên Kinh doanh được hưởng theo quyết định thưởng theo doanh số hấp dẫn riêng.
Lương tháng: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 127, đường Huy Cận, Khu dân cư Gia Hòa, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-engineer-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job362982
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Sales Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Sales Engineer Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Sales Engineer Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 640 USD
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Tới 640 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát
Tuyển Sales Engineer Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Sales Engineer Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 640 USD
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 14/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Tới 640 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Sales Engineer Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Sales Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Sales Engineer Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Sales Engineer Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 640 USD
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Tới 640 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát
Tuyển Sales Engineer Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Sales Engineer Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 640 USD
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 14/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Tới 640 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EU - TRUST
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Sales Engineer Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Engineer Công ty TNHH WPP Engineering Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty TNHH WPP Engineering Việt Nam
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI
9 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH ARROWHEAD (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD CÔNG TY TNHH ARROWHEAD (VIỆT NAM)
1,000 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Lotte Center Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lotte Center Hanoi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sebang Battery Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD Navigos Search
900 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer United Insurance Company Of Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận United Insurance Company Of Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer KSB Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD KSB Vietnam Co., Ltd
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer O-Well Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận O-Well Vietnam Co.,ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Zestron Precision Cleaning Sdn. Bhd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,100 - 1,700 USD Zestron Precision Cleaning Sdn. Bhd.
1,100 - 1,700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Công Ty TNHH A-Sung International VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH A-Sung International VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T
500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Công Ty TNHH Sebong VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH Sebong VINA
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2,000 USD Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech
500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Ingersoll Rand Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 600 USD Ingersoll Rand Vietnam
450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas làm việc tại Hà Nội thu nhập 530 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas
530 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Công Ty TNHH A-Sung International VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH A-Sung International VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD Navigos Search
900 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD Navigos Search
900 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ TROY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1,000 USD CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ TROY VIỆT NAM
650 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Nikkiso Vietnam, Inc làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Nikkiso Vietnam, Inc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Zestron Precision Cleaning Sdn. Bhd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,100 - 1,700 USD Zestron Precision Cleaning Sdn. Bhd.
1,100 - 1,700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer L. K . Machinery International Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận L. K . Machinery International Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer FORD Vietnam Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FORD Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T
500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Zestron Precision Cleaning Sdn. Bhd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,100 - 1,700 USD Zestron Precision Cleaning Sdn. Bhd.
1,100 - 1,700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Tập Đoàn Three Bond Japan làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Tập Đoàn Three Bond Japan
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm