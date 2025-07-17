Tuyển Sales Engineer Công ty CP Thiết Bị Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, TT13, Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng (Phú La Cũ), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Nắm vững thông tin và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ của công ty đang cung cấp. Biết cách tra cứu các model cơ bản trên bảng giá và tồn kho.

Lập kế hoạch kinh doanh gồm: Kế hoạch bán hàng, kế hoạch phát triển sản phẩm và thị trường.

Nghiên cứu xu hướng phát triển của thị trường, thông tin từ đối tác, đối thủ. Đóng góp đề xuất các giải pháp, kế hoạch, chiến lược kinh doanh mới.

Tư vấn, giới thiệu và chào bán các sản phẩm thiết bị công ty đang phân phối.

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, cơ khí, năng lượng, hóa chất, khai khoáng, thực phẩm, v.v.

Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, để tư vấn giải pháp kỹ thuật, lựa chọn thiết bị phù hợp cho từng nhu cầu của khách hàng.

Tìm kiếm thông tin cạnh tranh có lợi. Lên báo giá kịp thời cho khách hàng.

Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ triển khai dự án, xử lý các vấn đề phát sinh sau bán hàng.

Đạt mục tiêu doanh số được giao và thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt, tuổi không quá 45

Trình độ: Đại học chính quy, chuyên ngành: Kỹ thuật hoặc kinh doanh về Cơ khí / Cơ điện tử / Truyền động thủy lực / Tự động hóa

Kinh nghiệm: Đã từng làm vị trí tương ứng từ 2 năm trở lên. (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng các thiết bị thủy lực, vòng bi, phụ tùng công nghiệp và cơ giới trong các lĩnh vực: Nhiệt Nhiệt / Lọc hóa dầu / Công nghệ thực phẩm / Sản xuất thép / Sản xuất xi măng / Khai khoáng / Thiết bị cơ giới …)

Ngoại ngữ: Đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh (giao tiếp tốt là một lợi thế)

Vi tính văn phòng: Khá.

Phát huy được tối đa niềm đam mê trong kính doanh, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình kỹ năng phán đoán và sử lý tình huống trong quá trình thực hiện công việc.

Khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập tốt, chịu được áp lực cao trong công việc. Tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy cao.

Đam mê công việc, sẵn sàng đi công tác xa

Tại Công ty CP Thiết Bị Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và nâng cao thu nhập cho người có năng lực, ý thức tự giác trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao.

Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi, sinh nhật, hiếu hỷ, cước điện thoại, công tác phí, thâm niên… theo Quy định của Công ty.

Có xe hơi khi đi công tác xa và được hưởng trợ cấp đi công tác, tiếp khách, cước điện thoại.

Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Cty và mức độ hoàn thành công việc của cá nhân.

Đối với nhân viên Kinh doanh được hưởng theo quyết định thưởng theo doanh số hấp dẫn riêng.

Lương tháng: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

