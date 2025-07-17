Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67 Đàm Quang Trung, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

-Xây dựng kế hoạch cho các điểm trường mới

-Thiết kế đồ họa banner, poster

- Thực hiện nội dung trên các kênh truyền thông xã hội

- Quay, dựng sự kiện

- Viết bài cho các chiến dịch, triên khai chi tiết

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên học các ngành Marketing hoặc có liên quan

-có kinh nghiệm 2 năm

-Biết sử dụng máy quay, chụp (được cung cấp khi làm việc)

- Thiết kế cơ bản

-Có tư duy thiết kế

- Nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động

-Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10-15trieu/ tháng

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

- Làm việc trong môi trường giáo dục, chất lượng cao

-Hưởng đầy đủ các chế độ: thưởng, nghỉ lễ, bhxh, lương 13, du lịch, sinh nhật….

- Được hỗ trợ máy quay, chụp

-Giảm học phí khi có con học tại trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin