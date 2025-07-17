Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 67 Đàm Quang Trung, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Mô tả công việc:
-Xây dựng kế hoạch cho các điểm trường mới
-Thiết kế đồ họa banner, poster
- Thực hiện nội dung trên các kênh truyền thông xã hội
- Quay, dựng sự kiện
- Viết bài cho các chiến dịch, triên khai chi tiết
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên học các ngành Marketing hoặc có liên quan
-có kinh nghiệm 2 năm
-Biết sử dụng máy quay, chụp (được cung cấp khi làm việc)
- Thiết kế cơ bản
-Có tư duy thiết kế
- Nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động
-Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 10-15trieu/ tháng
- Được đào tạo bài bản về kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
- Làm việc trong môi trường giáo dục, chất lượng cao
-Hưởng đầy đủ các chế độ: thưởng, nghỉ lễ, bhxh, lương 13, du lịch, sinh nhật….
- Được hỗ trợ máy quay, chụp
-Giảm học phí khi có con học tại trung tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
