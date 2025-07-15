Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Vihamark làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH MTV Vihamark
- Hà Nội: Số 28/7 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra, theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh (thu nhập, ngân hàng, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế)
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Tính giá thành
Kiểm tra số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.
Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của trưởng phòng
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm đảm nhận vị trí Kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG là một lợi thế
Am hiểu luật kế toán, luật thuế
Thành thạo MS Office và các phần mềm về quản lí dữ liệu liênq uan khác.
Kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm
Hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty TNHH MTV Vihamark Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Vihamark
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI