Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Vihamark làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28/7 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra, theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh (thu nhập, ngân hàng, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế)

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Tính giá thành

Kiểm tra số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.

Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của trưởng phòng

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiệm đảm nhận vị trí Kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG là một lợi thế

Am hiểu luật kế toán, luật thuế

Thành thạo MS Office và các phần mềm về quản lí dữ liệu liênq uan khác.

Kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm

Hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH MTV Vihamark Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Vihamark

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin