Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Dương

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Xưởng A3

- 1, A3

- 2, KCN Vsip Hải Dương, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu hồi công nợ, phát hành hóa đơn Lên kế hoạch Thu chi Báo cáo thuế Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của chứng từ trước khi lập Thu chi Lập phiếu Thu - chi và chuyển Giao cho các bộ phận liên quan. Cuối tháng, đối chiếu và Báo cáo công nợ phải thu. Kiểm kê, đối chiếu số lượng xuất nhập tồn kho hàng tháng Phối hợp với bộ phận kinh doanh liên hệ khách hàng, Thu hồi công nợ Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu cấp trên
Thu hồi công nợ, phát hành hóa đơn
Lên kế hoạch Thu chi
Báo cáo thuế
Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của chứng từ trước khi lập Thu chi
Lập phiếu Thu - chi và chuyển Giao cho các bộ phận liên quan.
Cuối tháng, đối chiếu và Báo cáo công nợ phải thu.
Kiểm kê, đối chiếu số lượng xuất nhập tồn kho hàng tháng
Phối hợp với bộ phận kinh doanh liên hệ khách hàng, Thu hồi công nợ
Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cứ nhân trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kế toán công nợ phải thu; kiểm soát tồn kho) Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Có thể giao tiếp Tiếng Anh Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận
Tốt nghiệp Cứ nhân trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kế toán công nợ phải thu; kiểm soát tồn kho)
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Có thể giao tiếp Tiếng Anh
Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH 100% lương cơ bản, BHYT, BHTN đầy đủ. Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày/năm có lương, nghỉ các ngày lễ tết có lương. Mức lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực thực tế, kinh nghiệm khi phỏng vấn. Ngoài lương cơ bản, sẽ có thêm phụ cấp chuyên cần hàng ngày, ăn trưa miễn phí tại công ty, lương tháng thứ 13,phụ cấp khác. Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, có đủ các độ tuổi từ 8x,9x,10x Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, được phát triển chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp
Được đóng đầy đủ BHXH 100% lương cơ bản, BHYT, BHTN đầy đủ.
Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày/năm có lương, nghỉ các ngày lễ tết có lương.
Mức lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực thực tế, kinh nghiệm khi phỏng vấn. Ngoài lương cơ bản, sẽ có thêm phụ cấp chuyên cần hàng ngày, ăn trưa miễn phí tại công ty, lương tháng thứ 13,phụ cấp khác.
Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, có đủ các độ tuổi từ 8x,9x,10x
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, được phát triển chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Một phần Nhà Xưởng Số 1-3, cụm 1, Đường M14, khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

