Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bến Tre: 207A6 Đại Lộ Đồng Khởi, Khu Phố 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Bến Tre, TP Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Nhập hàng hóa và sắp xếp

· Tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp và luân chuyển nội bộ

· Kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa

· Tiếp nhận hàng hóa vào trong kho

2. Quản lý hàng hóa

· Sắp xếp hàng vào trong kho theo đúng quy định

· Bảo quản hàng hóa trong kho

3. Kiểm kho

· Tiếp nhận phiếu kiểm kho

· Tiến hành kiểm kho

· Xử lý các trường hợp phát sinh, mất mát

· Báo cáo và lưu trữ chứng từ

4. Hỗ trợ các công tác kho vận khác

· Hỗ trợ đi lấy hàng chuyển kho

· Hỗ trợ bán hàng, ...

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 20 - 30

Giới tính: Nam sức khỏe tốt, tốt nghiệp từ trung cấp nghề trở lên

Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm tại kho, logistic (kinh nghiệm trong ngành ICT là 1 lợi thế)

Trung thực, chủ động, nhiệt tình, chịu áp lực, kiên trì

Chấp nhận làm xoay ca 8h-17h hoặc 12h-21h

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng

Lương tháng 13

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI sau khi thử việc thành công

Đóng BHXH, BHTN và BHYT theo quy định

Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

