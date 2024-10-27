Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bến Tre: 207A6 Đại Lộ Đồng Khởi, Khu Phố 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Bến Tre, TP Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Nhập hàng hóa và sắp xếp
· Tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp và luân chuyển nội bộ
· Kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa
· Tiếp nhận hàng hóa vào trong kho
2. Quản lý hàng hóa
· Sắp xếp hàng vào trong kho theo đúng quy định
· Bảo quản hàng hóa trong kho
3. Kiểm kho
· Tiếp nhận phiếu kiểm kho
· Tiến hành kiểm kho
· Xử lý các trường hợp phát sinh, mất mát
· Báo cáo và lưu trữ chứng từ
4. Hỗ trợ các công tác kho vận khác
· Hỗ trợ đi lấy hàng chuyển kho
· Hỗ trợ bán hàng, ...

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 20 - 30 Giới tính: Nam sức khỏe tốt, tốt nghiệp từ trung cấp nghề trở lên Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm tại kho, logistic (kinh nghiệm trong ngành ICT là 1 lợi thế) Trung thực, chủ động, nhiệt tình, chịu áp lực, kiên trì Chấp nhận làm xoay ca 8h-17h hoặc 12h-21h
Tuổi: 20 - 30
Giới tính: Nam sức khỏe tốt, tốt nghiệp từ trung cấp nghề trở lên
Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm tại kho, logistic (kinh nghiệm trong ngành ICT là 1 lợi thế)
Trung thực, chủ động, nhiệt tình, chịu áp lực, kiên trì
Chấp nhận làm xoay ca 8h-17h hoặc 12h-21h

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng Lương tháng 13 Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI sau khi thử việc thành công Đóng BHXH, BHTN và BHYT theo quy định Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc
Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng
Lương tháng 13
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI sau khi thử việc thành công
Đóng BHXH, BHTN và BHYT theo quy định
Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

