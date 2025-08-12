Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Pentiger Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Victory Tower, số 318
- 320 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty
Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic (kho, bãi, dịch vụ khải quan, vận chuyển giao nhận, kê khai chứng từ,..)
Bán giá cước hàng Sea/Air quốc tế, nội địa (nếu khách có nhu cầu)
Đàm phán hiệu quả với khách hàng về các điều khoản giá cả trong hợp đồng
Chăm sóc, gặp gỡ khách hàng nhằm củng cố và thúc đẩy hợp đồng
Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp và đối tác, đôn thúc công nợ
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích kinh doanh logistic, đã từng có kiến thức về lĩnh vực logistic, FWD, Air hoặc từng tham gia các khóa học đào tạo về xuất nhập khẩu
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale ngành khác muốn chuyển sang sale logistic, chế độ hưởng sẽ như các bạn nhân viên thử việc, bỏ qua giai đoạn TTS
Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7 làm việc 50% số sáng thứ 7 trong tháng còn lại nghỉ full thứ 7, chủ nhật
Có cơ hội làm việc tại vị trí sale logistic tại công ty khi kết thúc thời gian thực tập và hưởng các chính sách cực kì hấp dẫn của công ty khi là nhân viên chính thức (du lịch, nghỉ mát, thưởng lễ ,tết, khám sức khỏe định kì, bảo hiểm...)
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức thực tế ngành Logisistic với các anh/chị nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng sea, air hoặc các khóa đào tạo do công ty mua để đào tạo cho các nhân sự kinh doanh bán hàng của công ty
Được tham gia thực tế hiện trường tại cảng hàng không, cảng biển lớn để quan sát và thực hành các quy trình làm hàng của 1 công ty FWD
Được đào tạo các kĩ năng bán hàng, chăm sóc, thuyết phục khách hàng để trở thành một nhân viên bán hàng sales logisistic chuyên nghiệp
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, bài bản, tiếp nhận đầy đủ các quy trình làm hàng của 1 công ty FWD
Được các nhân sự quản lý có kiến thức, kĩ năng hướng dẫn xử lý và giải quyết các tình huống, sự cố trong quá trình làm hàng sẽ gặp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI