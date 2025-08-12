Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Pentiger Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Pentiger Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Victory Tower, số 318

- 320 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty
Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic (kho, bãi, dịch vụ khải quan, vận chuyển giao nhận, kê khai chứng từ,..)
Bán giá cước hàng Sea/Air quốc tế, nội địa (nếu khách có nhu cầu)
Đàm phán hiệu quả với khách hàng về các điều khoản giá cả trong hợp đồng
Chăm sóc, gặp gỡ khách hàng nhằm củng cố và thúc đẩy hợp đồng
Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp và đối tác, đôn thúc công nợ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng , đại học trở lên các chuyên ngành xuất nhập khẩu, ngoại thương, logistic, vận tải và giao nhận, kinh tế... và các chuyên ngành có liên quan khác, đang trong thời gian chờ bằng, có thể đi làm fulltime, KHÔNG NHẬN CÁC BẠN SINH VIÊN NĂM THỨ 2,3
Yêu thích kinh doanh logistic, đã từng có kiến thức về lĩnh vực logistic, FWD, Air hoặc từng tham gia các khóa học đào tạo về xuất nhập khẩu
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale ngành khác muốn chuyển sang sale logistic, chế độ hưởng sẽ như các bạn nhân viên thử việc, bỏ qua giai đoạn TTS

Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận mức hỗ trợ cho vị trí TTS theo chính sách công ty ++ các phúc lợi hấp dẫn khác
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7 làm việc 50% số sáng thứ 7 trong tháng còn lại nghỉ full thứ 7, chủ nhật
Có cơ hội làm việc tại vị trí sale logistic tại công ty khi kết thúc thời gian thực tập và hưởng các chính sách cực kì hấp dẫn của công ty khi là nhân viên chính thức (du lịch, nghỉ mát, thưởng lễ ,tết, khám sức khỏe định kì, bảo hiểm...)
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức thực tế ngành Logisistic với các anh/chị nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng sea, air hoặc các khóa đào tạo do công ty mua để đào tạo cho các nhân sự kinh doanh bán hàng của công ty
Được tham gia thực tế hiện trường tại cảng hàng không, cảng biển lớn để quan sát và thực hành các quy trình làm hàng của 1 công ty FWD
Được đào tạo các kĩ năng bán hàng, chăm sóc, thuyết phục khách hàng để trở thành một nhân viên bán hàng sales logisistic chuyên nghiệp
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, bài bản, tiếp nhận đầy đủ các quy trình làm hàng của 1 công ty FWD
Được các nhân sự quản lý có kiến thức, kĩ năng hướng dẫn xử lý và giải quyết các tình huống, sự cố trong quá trình làm hàng sẽ gặp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 404 - 405, Tòa nhà Hanoi Office, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, HN

