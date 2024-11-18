Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô T2 - 1.2, Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Rà soát qui trình hiện có của dịch vụ bảo hành sữa chữa - lắp đặt - vệ sinh công ty Dịch vụ Tận Tâm

- Thực hiện KỊP THỜI điều chỉnh tối ưu quy trình của giao hàng lắp đặt, sửa chữa vệ sinh, bảo hành Tận Tâm theo tuần/tháng/quý

- Có các báo cáo về chất lượng dịch vụ công ty Tận Tâm và đưa ra giải pháp khắc phục lỗi

- Chịu trách nhiệm Tối ưu vận hành của Công ty Tận Tâm

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tốt nghiệp từ Cao Đẳng/ Đại Học trở lên

- Có kinh nghiệm ở dịch vụ bảo hành lắp đặt sửa chữa tương đương là lợi thế, hoặc có kinh nghiệm là kiểm soát nội bộ, audit...

- Thành thạo vi tính VP, đặc biệt Excel tốt, có tư duy số liệu - phân tích

- Là người chi tiết, cẩn thận, quan tâm tới quy trình - cải tiến- nâng cấp

- Tận tâm và có trách nhiệm với nhiệm vụ công việc và hỗ trợ đồng đội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Là Nhân viên công ty Tận Tâm, thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm từ những nhân viên đi trước

- Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ và phúc lợi tất yếu của người lao động: HĐLĐ, BHXH, BHYT, Nghỉ phép...

- Phúc lợi đa dạng (bảo hiểm, thưởng tháng, thưởng cuối năm, chế độ công đoàn,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

