Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 100 Triệu

Mức lương 30 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 112 huỳnh văn luỹ, phú lợi, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ bất động sản của công ty.

Phân tích nhu cầu và tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

Thực hiện các thủ tục pháp lý, hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Cập nhật kiến thức về thị trường bất động sản, các chính sách liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm khách hàng online là một lợi thế.

Am hiểu về thị trường bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.

Được đào tạo bài bản về kiến thức bất động sản, kỹ năng bán hàng.

Hoa hồng hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển sự nghiệp bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT

