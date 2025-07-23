Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Cụm công nghiệp dốc 47, khu phố Long Khánh 2, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam., Long Thành, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Kiểm tra và đánh giá tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Lập kế hoạch và thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ theo đúng quy trình và tiêu chuẩn.
Phân tích dữ liệu tài chính, phát hiện và báo cáo các rủi ro về tài chính.
Đánh giá và đề xuất các biện pháp cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
Tham gia xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình kế toán nội bộ.
Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định dựa trên thông tin tài chính.
Chuẩn bị và trình bày báo cáo kiểm toán cho ban lãnh đạo.
Giám sát việc tuân thủ các quy định, chính sách và pháp luật liên quan đến kế toán.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ.
Hiểu biết sâu rộng về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán.
Thành thạo các phần mềm kế toán và phần mềm văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).
Kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có chứng chỉ kiểm toán viên là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 296, KP Trung Thắng, P Bình Thắng, Tp Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

