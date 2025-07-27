Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 27/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chương trình bán hàng của Công ty đến các đại lý, nhà thuốc, cửa hàng … theo địa bàn phụ trách.
- Thực hiện hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.
- Thực hiện cập nhật, xử lý đơn hàng, theo dõi doanh thu, báo cáo liên quan … theo đúng quy trình, quy định của Công ty chính xác, nhanh chóng và kịp thời.
- Duy trì và phát triển các mối quan hệ thân thiết với những khách hàng trọng điểm của Công ty trên địa bàn phụ trách.
- Thu thập, phản hồi thông tin từ Khách hàng, thị trường nhằm đóng góp để hoàn thiện hơn về mặt chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng, chương trình khuyến mãi … của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Dược.
- Có kinh nghiệm trình dược viên OTC từ 1 năm trở lên. Thông thạo địa bàn ứng tuyển là một lợi thế.
- TV Pharm hoan nghênh chào đón ứng viên có kinh nghiệm bán hàng ở các ngành nghề khác.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề.
- Tinh thần cầu tiến, chịu khó.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: CB + Phụ cấp + Thưởng doanh số.
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định luật Lao động, Công ty.
- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết trong năm.
- Thưởng theo kết quả kinh doanh quý, năm của Công ty.
- Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng.
- Du lịch, teambuilding hàng năm.
- Cơ hội được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 255, Nguyễn Tri Phương, khu phố 8, phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

