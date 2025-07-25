Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 03D, Đường N2, KDC The Season, P. Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- xuất nhập hàng cho khách
- một số công việc văn phòng khác cấp trên giao

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học
Thành thạo tin học văn phòng excel, word, ppt,….

Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 14,000,000-trên 20,000,000
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép năm, Lễ - Tết theo Luật Lao động
Team building và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế

Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 03D, Đường N2, Khu dân cư The Seasons, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

