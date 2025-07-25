Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 03D, Đường N2, KDC The Season, P. Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
- xuất nhập hàng cho khách
- một số công việc văn phòng khác cấp trên giao
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học
Thành thạo tin học văn phòng excel, word, ppt,….
Thành thạo tin học văn phòng excel, word, ppt,….
Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: 14,000,000-trên 20,000,000
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép năm, Lễ - Tết theo Luật Lao động
Team building và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép năm, Lễ - Tết theo Luật Lao động
Team building và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI