Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21 TT7, Foresa 2A, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý và tối ưu gian hàng TMĐT
Vận hành và quản lý gian hàng trên Shopee, TikTok Shop.
Đăng sản phẩm mới, cập nhật và tối ưu hóa nội dung, tiêu đề, hình ảnh theo xu hướng thị trường và thuật toán sàn.
Quản lý danh mục sản phẩm, theo dõi đánh giá, phản hồi để cải thiện chất lượng shop.
Chiến dịch marketing và khuyến mãi
Phối hợp cùng bộ phận marketing để xây dựng các chương trình khuyến mãi, chiến dịch Flash Sale, mã giảm giá, voucher…
Lên kế hoạch đẩy sản phẩm theo mùa, dịp đặc biệt hoặc theo xu hướng TikTok.
Xử lý đơn hàng và quản lý tồn kho
Theo dõi tình trạng đơn hàng hàng ngày: xác nhận, đóng gói, vận chuyển, phát sinh lỗi.
Chủ động phối hợp xử lý các vấn đề với sàn hoặc khách hàng.
Cập nhật tồn kho sản phẩm kịp thời, đảm bảo không hết hàng hoặc tồn đọng.
Phân tích dữ liệu & báo cáo
Tổng hợp dữ liệu bán hàng, lượt hiển thị, chuyển đổi và phản hồi khách hàng.
Đánh giá hiệu quả các chương trình marketing, đề xuất cải tiến nội dung hoặc sản phẩm.
Cập nhật xu hướng & chính sách nền tảng
Theo dõi và cập nhật các thay đổi từ Shopee, TikTok Shop (thuật toán, chính sách, chiến dịch mới).
Tham gia các buổi đào tạo, sự kiện do nền tảng tổ chức để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
Cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: ăn trưa, chuyên cần, hoa quả ăn hàng ngày…
Thưởng vào các dịp đặc biệt: Lễ, Tết, sinh nhật cá nhân, 20/10, 08/03,...
Teambuilding & du lịch hằng năm, sinh nhật hàng tháng, cùng nhiều hoạt động nội bộ gắn kết, thú vị.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (9x, 2k), khuyến khích sáng tạo, đổi mới và phát triển cá nhân.
Được đào tạo bài bản và hỗ trợ tối đa để nhanh chóng nắm bắt kiến thức ngành, nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp.
Chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định sau thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2 TT04, Đường Foresa 3, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

