Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH
Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 9 - 25 Triệu
Gọi điện thoại tư vấn sản phẩm sữa dành cho trẻ em theo danh sách khách hàng có sẵn
Hướng dẫn phụ huynh về sản phẩm phù hợp, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thông tin khuyến mãi
Chăm sóc khách hàng cũ và hỗ trợ chốt đơn theo kịch bản có sẵn
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống
Đảm bảo chất lượng cuộc gọi và thái độ chuyên nghiệp trong giao tiếp
Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo bài bản trước khi nhận việc)
Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Thái độ nghiêm túc, trung thực, chịu khó học hỏi
Ưu tiên ứng viên yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: từ 9.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng (tùy năng lực)
Lương cơ bản: 5.750.000 VNĐ
Thưởng KPI, phụ cấp theo kết quả công việc
Thử việc nhận đủ 100% lương
Hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ
Môi trường làm việc năng động, văn phòng máy lạnh, được cấp đầy đủ thiết bị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
