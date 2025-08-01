Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Gọi điện thoại tư vấn sản phẩm sữa dành cho trẻ em theo danh sách khách hàng có sẵn

Hướng dẫn phụ huynh về sản phẩm phù hợp, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thông tin khuyến mãi

Chăm sóc khách hàng cũ và hỗ trợ chốt đơn theo kịch bản có sẵn

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống

Đảm bảo chất lượng cuộc gọi và thái độ chuyên nghiệp trong giao tiếp

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo bài bản trước khi nhận việc)

Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Thái độ nghiêm túc, trung thực, chịu khó học hỏi

Ưu tiên ứng viên yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: từ 9.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng (tùy năng lực)

Lương cơ bản: 5.750.000 VNĐ

Thưởng KPI, phụ cấp theo kết quả công việc

Thử việc nhận đủ 100% lương

Hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ

Môi trường làm việc năng động, văn phòng máy lạnh, được cấp đầy đủ thiết bị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU GIA MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin