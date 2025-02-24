Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 - BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

+ Bán nhà Thổ Cư có sổ hồng, pháp lý rõ ràng, nên chỉ cần đăng tin trên các trang mạng uy tín, zalo, tiktok, hội nhóm facebook do Công ty lựa chọn là có khách gọi. (Không phải đi tìm khách).

+ Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán các sản phẩm Bất động sản phong phú có sẵn trong nguồn hàng Công ty, nguồn hàng có sẵn 30.000 căn, có app hiện đại siêu thông minh tra cứu nguồn hàng dễ dàng.

+ Được chọn khu vực tập trung bán phù hợp với địa lý và di chuyển, không phải đi xa, không phải ra vùng ven. Ở quận nào bán quận đó.

+ Phối hợp với đồng nghiệp giỏi, nhiều kinh nghiệm để hoàn thành giao dịch (bạn sẽ được những người thành công đi trước đào tạo, hỗ trợ, đi cùng, cầm tay chỉ việc tất cả các việc từ khi chưa biết gì cho đến khi bạn thành thạo).

+ Tự do thời gian, làm chủ công việc của mình.