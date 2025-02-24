Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 - BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 - BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123
- Hồ Chí Minh: + Lương cứng cơ bản 6tr + Thưởng nóng + HOA HỒNG 3
- 8%, gấp 3 thị trường Thổ cư, nhà 2 tỷ hoa hồng tiếu thiểu 100 triệu. + Được đào tạo BÀI BẢN, CHUYÊN NGHIỆP, cầm tay chỉ việc các nội dung chuyên môn lĩnh vực Thổ cư, đặc biệt bắt nhịp xu hướng xây dựng kênh mới (TIKTOK, FACEBOOK REEL, YOUTUBE,..) thu tập lượng khách hàng khổng lồ Bất động sản MIỄN PHÍ. + Được Trưởng phòng hỗ trợ chốt sale, chỉ cần có khách. + Công ty là người đầu tư trước các khoản chi thuê địa điểm làm việc, trả lương cho các, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 50 - 100 Triệu
+ Bán nhà Thổ Cư có sổ hồng, pháp lý rõ ràng, nên chỉ cần đăng tin trên các trang mạng uy tín, zalo, tiktok, hội nhóm facebook do Công ty lựa chọn là có khách gọi. (Không phải đi tìm khách).
+ Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán các sản phẩm Bất động sản phong phú có sẵn trong nguồn hàng Công ty, nguồn hàng có sẵn 30.000 căn, có app hiện đại siêu thông minh tra cứu nguồn hàng dễ dàng.
+ Được chọn khu vực tập trung bán phù hợp với địa lý và di chuyển, không phải đi xa, không phải ra vùng ven. Ở quận nào bán quận đó.
+ Phối hợp với đồng nghiệp giỏi, nhiều kinh nghiệm để hoàn thành giao dịch (bạn sẽ được những người thành công đi trước đào tạo, hỗ trợ, đi cùng, cầm tay chỉ việc tất cả các việc từ khi chưa biết gì cho đến khi bạn thành thạo).
+ Tự do thời gian, làm chủ công việc của mình.
Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Kiên trì, cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 - BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 - BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
