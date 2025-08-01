Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỂ THAO QUANG TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO QUANG TIẾN
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11 ngõ 279/39 đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Tham gia vào hoạt động tìm kiếm, tư vấn và bán hàng của Công Ty
- Bán lẻ, bán buôn, phân phối sản phẩm, phát triển thị trường và mở rộng đại lý bán lẻ khu vực (cửa hàng, CLB thể thao, huấn luyện viên, đại lý phân phối, trường học,...).
- Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng qua các kênh (online, offline vv...).
- Chăm sóc khách hàng sau sale để giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, triển khai phát triển những đơn hàng về sau.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sales
Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO QUANG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương : 10 đến 40 triệu ( theo hoa hồng chốt đơn ) + Thưởng hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO QUANG TIẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
