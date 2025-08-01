Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỂ THAO QUANG TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 ngõ 279/39 đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tham gia vào hoạt động tìm kiếm, tư vấn và bán hàng của Công Ty

- Bán lẻ, bán buôn, phân phối sản phẩm, phát triển thị trường và mở rộng đại lý bán lẻ khu vực (cửa hàng, CLB thể thao, huấn luyện viên, đại lý phân phối, trường học,...).

- Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng qua các kênh (online, offline vv...).

- Chăm sóc khách hàng sau sale để giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, triển khai phát triển những đơn hàng về sau.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sales

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xây dựng mối quan hệ với đối tác.

- Sự tự tin, sáng tạo và khả năng làm việc độc lập.

- Hiểu biết vững về quy trình bán hàng và kỹ năng thuyết phục khách hàng.

- Trung thực và có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO QUANG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 10 đến 40 triệu ( theo hoa hồng chốt đơn ) + Thưởng hiệu quả công việc

- Thưởng lương tháng 13 nếu làm đủ 1 năm

- Môi trường làm việc thân thiên , chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển cao .

- Đánh giá năng lực và xét duyệt tăng lương phù hợp.

- Kí hợp đồng lao động dài hạn từ 1 đến 3 năm

- ĐÓng bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO QUANG TIẾN

