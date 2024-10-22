Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty CP King Zone Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: SB - 02 Vinhome Marina, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Tư vấn các sản phẩm bất động sản công ty hiện đang bán Tìm kiếm khách hàng qua các nguồn marketing Hướng dẫn khách tham quan nhà mẫu và các thủ tục mua bán, ký kết hợp đồng Tham gia các buổi đào tạo, sự kiện theo yêu cầu của công ty và chủ đầu tư Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20 đến 35 Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kinh tế, tài chính, thương mại là một lợi thế Có laptop cá nhân Không yêu cầu kinh nghiệm Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng trong công việc Giao tiếp tốt, lưu loát Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale các lĩnh vực

Tại Công ty CP King Zone Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản, cấp chứng chỉ môi giới bất động sản Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn minh, đồng nghiệp thân thiện Hoa hồng cao, chi trả nhanh từ 50,000,000 - 150,000,000. Tổng thu nhập không giới hạn Hỗ trợ lương cứng + lương doanh số Hỗ trợ chi phí marketing lên đến 100% theo từng dự án Hỗ trợ nguồn data khách hàng chất lượng Có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với đối tượng khách hàng có tiền, có tầm hiểu biết giúp thay đổi tư duy và giá trị bản thân Có cơ hội học nghề hướng tới mục tiêu trở thành các nhà đầu tư trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP King Zone Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.