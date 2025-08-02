Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Hộ kinh doanh Brushie Official
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Hộ kinh doanh Brushie Official

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Hộ kinh doanh Brushie Official

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: T SOL Building, số 36 37 38 Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Tìm kiếm, chăm sóc, xây dựng mối quan hệ với KOL/KOCs, Brands
Nghiên cứu, lập kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông đa kênh, ưu tiên có kinh nghiệm trên Tiktok, Facebook
Quản lý thông tin, hình ảnh thương hiệu & sản phẩm trên các kênh social
Lên ý tưởng content, xây dựng kịch bản, tham gia vào tổ chức sản xuất và hoàn thiện các ấn phẩm truyền thông

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy sáng tạo nội dung tốt, không ngừng tìm tòi và update trend
Tiêu chuẩn cao, tỉ mỉ, chi tiết, cần trọng
Kỹ năng linh hoạt xử lý tình huống
Quyết liệt và follow mục tiêu đến cùng, không bỏ cuộc
Không ngại thử thách mới, thông thạo capcut

Tại Hộ kinh doanh Brushie Official Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 4.000.000 - 6.000.000 VNĐ
Review tăng lương + lên chính thức sau 2 tháng + phụ cấp + thưởng
Được làm việc với người nổi tiếng; được thỏa sức sáng tạo đa dạng nội dung
Được đào tạo các kỹ năng giúp phát triển con đường sự nghiệp của bản thân
Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Brushie Official

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Brushie Official

Hộ kinh doanh Brushie Official

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

