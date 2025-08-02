Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T SOL Building, số 36 37 38 Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Tìm kiếm, chăm sóc, xây dựng mối quan hệ với KOL/KOCs, Brands

Nghiên cứu, lập kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông đa kênh, ưu tiên có kinh nghiệm trên Tiktok, Facebook

Quản lý thông tin, hình ảnh thương hiệu & sản phẩm trên các kênh social

Lên ý tưởng content, xây dựng kịch bản, tham gia vào tổ chức sản xuất và hoàn thiện các ấn phẩm truyền thông

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy sáng tạo nội dung tốt, không ngừng tìm tòi và update trend

Tiêu chuẩn cao, tỉ mỉ, chi tiết, cần trọng

Kỹ năng linh hoạt xử lý tình huống

Quyết liệt và follow mục tiêu đến cùng, không bỏ cuộc

Không ngại thử thách mới, thông thạo capcut

Tại Hộ kinh doanh Brushie Official Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 4.000.000 - 6.000.000 VNĐ

Review tăng lương + lên chính thức sau 2 tháng + phụ cấp + thưởng

Được làm việc với người nổi tiếng; được thỏa sức sáng tạo đa dạng nội dung

Được đào tạo các kỹ năng giúp phát triển con đường sự nghiệp của bản thân

Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Brushie Official

