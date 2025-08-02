Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Hộ kinh doanh Brushie Official
- Hà Nội: T SOL Building, số 36 37 38 Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Tìm kiếm, chăm sóc, xây dựng mối quan hệ với KOL/KOCs, Brands
Nghiên cứu, lập kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông đa kênh, ưu tiên có kinh nghiệm trên Tiktok, Facebook
Quản lý thông tin, hình ảnh thương hiệu & sản phẩm trên các kênh social
Lên ý tưởng content, xây dựng kịch bản, tham gia vào tổ chức sản xuất và hoàn thiện các ấn phẩm truyền thông
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiêu chuẩn cao, tỉ mỉ, chi tiết, cần trọng
Kỹ năng linh hoạt xử lý tình huống
Quyết liệt và follow mục tiêu đến cùng, không bỏ cuộc
Không ngại thử thách mới, thông thạo capcut
Tại Hộ kinh doanh Brushie Official Thì Được Hưởng Những Gì
Review tăng lương + lên chính thức sau 2 tháng + phụ cấp + thưởng
Được làm việc với người nổi tiếng; được thỏa sức sáng tạo đa dạng nội dung
Được đào tạo các kỹ năng giúp phát triển con đường sự nghiệp của bản thân
Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Brushie Official
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI