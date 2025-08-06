Tuyển Thực tập sinh Rio TaToo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Học và thực hành về SEO tổng thể: từ nghiên cứu từ khóa đến tối ưu onpage/offpage

Tham gia xây dựng nội dung chuẩn SEO theo hướng dẫn từ SEO leader.

Hỗ trợ cập nhật và tối ưu bài viết trên website công ty.

Học cách phân tích đối thủ, thu thập dữ liệu từ Google Search, GSC

Học cách triển khai backlink: tìm kiếm website, forum, đăng bài, tracking liên kết.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu làm Full Time hoặc sinh viên năm cuối (không tuyển các bạn làm nửa ngày).

Hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công, Tôn trọng deadline công việc, hoàn thành đúng hẹn

Thời gian thực tập: 04-06 tháng.

Có kinh nghiệm làm việc thực tế là một lợi thế. Đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing.

Xu hướng tư duy logic và có khả năng phân tích số liệu.

Có định hướng làm việc lâu dài, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên có kỹ năng viết bài chuẩn SEO Sử dụng cơ bản các công cụ như Google Search Console - Analytics - Spine editor ….. là 1 lợi thế .

Yêu thích nghề SEO (Không yêu cầu kinh nghiệm triển khai thực tế).

Tại Rio TaToo Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ, thoải mái, trẻ và năng động.

Lương thỏa thuận theo năng lực (Thực tập sinh Fulltime lương từ 4 triệu - 6 triệu)

Thời gian làm việc: Fulltime hoặc sinh viên năm cuối làm tối thiểu 5 ngày/tuần

Được hướng dẫn công việc cụ thể khi bắt đầu, có hỗ trợ dấu thực tập nếu TTS cần

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn

Được hưởng mọi chế độ như nhân viên chính thức. Ký Hợp Đồng nhân viên chính thức khi hết thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rio TaToo Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin