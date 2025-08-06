Tuyển Thực tập sinh Rio TaToo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Rio TaToo Studio
- Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Học và thực hành về SEO tổng thể: từ nghiên cứu từ khóa đến tối ưu onpage/offpage
Tham gia xây dựng nội dung chuẩn SEO theo hướng dẫn từ SEO leader.
Hỗ trợ cập nhật và tối ưu bài viết trên website công ty.
Học cách phân tích đối thủ, thu thập dữ liệu từ Google Search, GSC
Học cách triển khai backlink: tìm kiếm website, forum, đăng bài, tracking liên kết.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công, Tôn trọng deadline công việc, hoàn thành đúng hẹn
Thời gian thực tập: 04-06 tháng.
Có kinh nghiệm làm việc thực tế là một lợi thế. Đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing.
Xu hướng tư duy logic và có khả năng phân tích số liệu.
Có định hướng làm việc lâu dài, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên có kỹ năng viết bài chuẩn SEO Sử dụng cơ bản các công cụ như Google Search Console - Analytics - Spine editor ….. là 1 lợi thế .
Yêu thích nghề SEO (Không yêu cầu kinh nghiệm triển khai thực tế).
Tại Rio TaToo Studio Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực (Thực tập sinh Fulltime lương từ 4 triệu - 6 triệu)
Thời gian làm việc: Fulltime hoặc sinh viên năm cuối làm tối thiểu 5 ngày/tuần
Được hướng dẫn công việc cụ thể khi bắt đầu, có hỗ trợ dấu thực tập nếu TTS cần
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn
Được hưởng mọi chế độ như nhân viên chính thức. Ký Hợp Đồng nhân viên chính thức khi hết thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rio TaToo Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI