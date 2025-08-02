Tuyển Thực tập sinh Công ty CP TMDV Khả Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty CP TMDV Khả Kim
- Hồ Chí Minh: 213 Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Đăng bài tuyển dụng, tạo nguồn ứng viên trên các kênh social
Sơ vấn ứng viên theo yêu cầu trên Mô tả công việc theo từng vị trí tuyển;
Lên lịch hẹn ứng viên theo lịch của từng dự án;
Nhắc ứng viên lịch phỏng vấn;
Báo kết quả phỏng vấn đến ứng viên và ngày nhận việc;
Thực hiện các báo cáo về tình trạng ứng viên phỏng vấn, kết quả phỏng và nhận việc của ứng viên.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có niềm đam mê, tinh thần chủ động học hỏi và mong muốn "va chạm" thực tế trong lĩnh vực tuyển dụng.
Có thể thực tập và làm việc Full-time (từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 6, 8h30 - 18h00).
Không yêu cầu kinh nghiệm – bạn sẽ được đào tạo chi tiết từ đầu.
Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.
Tại Công ty CP TMDV Khả Kim Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển sự nghiệp: Được đề xuất tiếp nhận lên vị trí nhân viên chính thức khi đạt yêu cầu trong quá trình thực tập.
Được hỗ trợ dấu mộc và tài liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo thực tập tại trường.
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng tuyển dụng trong môi trường chuyên nghiệp, giúp bạn có profile tốt sau khi ra trường và là điểm nhấn đối với các doanh nghiệp trong tương lai.
Trải nghiệm môi trường làm việc năng động, tích cực.
Phát triển toàn diện các kỹ năng mềm quan trọng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMDV Khả Kim
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
