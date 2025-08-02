Tuyển Thực tập sinh Công ty CP TMDV Khả Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty CP TMDV Khả Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Công ty CP TMDV Khả Kim
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Công ty CP TMDV Khả Kim

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty CP TMDV Khả Kim

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 213 Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Đăng bài tuyển dụng, tạo nguồn ứng viên trên các kênh social
Sơ vấn ứng viên theo yêu cầu trên Mô tả công việc theo từng vị trí tuyển;
Lên lịch hẹn ứng viên theo lịch của từng dự án;
Nhắc ứng viên lịch phỏng vấn;
Báo kết quả phỏng vấn đến ứng viên và ngày nhận việc;
Thực hiện các báo cáo về tình trạng ứng viên phỏng vấn, kết quả phỏng và nhận việc của ứng viên.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế... hoặc các ngành khác có định hướng phát triển trong lĩnh vực Nhân sự.
Có niềm đam mê, tinh thần chủ động học hỏi và mong muốn "va chạm" thực tế trong lĩnh vực tuyển dụng.
Có thể thực tập và làm việc Full-time (từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 6, 8h30 - 18h00).
Không yêu cầu kinh nghiệm – bạn sẽ được đào tạo chi tiết từ đầu.
Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tại Công ty CP TMDV Khả Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương cứng thực tập: 4.000.000 VNĐ/tháng + thưởng - Thu nhập trung bình 6- 8 triệu/tháng
Cơ hội phát triển sự nghiệp: Được đề xuất tiếp nhận lên vị trí nhân viên chính thức khi đạt yêu cầu trong quá trình thực tập.
Được hỗ trợ dấu mộc và tài liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo thực tập tại trường.
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng tuyển dụng trong môi trường chuyên nghiệp, giúp bạn có profile tốt sau khi ra trường và là điểm nhấn đối với các doanh nghiệp trong tương lai.
Trải nghiệm môi trường làm việc năng động, tích cực.
Phát triển toàn diện các kỹ năng mềm quan trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMDV Khả Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP TMDV Khả Kim

Công ty CP TMDV Khả Kim

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 198/B7 Hoàng Văn Thụ, phường 9,quận Phú Nhuận.

