Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 20 Triệu

Mức lương 75 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 959 - 961 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 75 - 20 Triệu

Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận và phát triển mạng lưới các khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, Truyền hình, Camera do FPT Telecom đang cung cấp.

Đàm phán, thương lượng và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương 75 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, từ 20 – 30 tuổi, chấp nhận sinh viên mới mới ra trường hoặc chuẩn bị tốt nghiệp.

Đam mê kinh doanh. Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, mạng internet.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục. Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.

Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp

Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thu nhập hấp dẫn (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh (1-3 tháng lương), nghỉ mát,...).

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Cơ hội đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, phát triển và thăng tiến.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care;

Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và chuyên nghiệp.

Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể của công ty và tập đoàn.

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.