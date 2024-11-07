Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: Số 1079 Bùi Thị Xuân, An Khê ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ internet, truyền hình, camera do FPT Telecom đang cung cấp.
Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.
Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.
Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, mạng internet.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.
Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.
Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-20 triệu/tháng. Thu nhập năm từ 14-18 tháng lương (13 tháng lương, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh...).
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH, BHTN...
Phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.
Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn: Tân binh hội nhập, nghỉ mát, team building, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện...
Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng của công ty.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cán bộ quản lý của công ty.
Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-dich-vu-vien-thong-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-gia-lai-job245078
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 12/06/2025
Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 07/06/2025
Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 26/04/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 24/03/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 21/03/2025
Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn 9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Còn 238 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Còn 227 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Còn 98 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 12/06/2025
Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 07/06/2025
Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 26/04/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 24/03/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 21/03/2025
Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn 9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm