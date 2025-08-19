Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
23 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 385 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 ...và 13 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do Công ty FPT Telecom đang cung cấp.
Sản phẩm: Internet, Wifi, Truyền hình và Camera FPT.
Đa kênh bán hàng, sẽ được Trưởng phòng kinh doanh đào tạo, kèm cặp 1:1 giai đoạn đầu.
Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Làm việc tại văn phòng gần nhà (tại TP.HCM), theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có phương tiện di chuyển và smartphone.
Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích công việc.
Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục.
Ngoại hình dễ nhìn.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 10 - 30 tr/tháng. CÓ LƯƠNG CỨNG từ 8tr/ 1 tháng.
Thưởng quý, tết, lương tháng 13, 14.
Chấp nhận ứng viên nợ bằng trong thời gian chờ tốt nghiệp (thời hạn 6 tháng).
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp.
Có nhân viên kèm việc 1 – 1 trong những tháng đầu tiên. Đội ngũ nhân viên văn phòng, trưởng nhóm, trưởng phòng hỗ trợ nghiệp vụ.
Bảo hiểm đầy đủ theo luật: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm FPT Care.
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.
Sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, team building, thi trạng, hội làng, đá bóng, cầu lông, bơi lội, bóng bàn, bi-a...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.
Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến.
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

