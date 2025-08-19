Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 336

- 340 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Dẫn dắt định hướng thiết kế sản phẩm: Là tiếng nói đại diện cho người dùng trong toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm VMSmart, từ nghiên cứu, ý tưởng, đến triển khai và tối ưu.
Nghiên cứu & phân tích chuyên sâu: Tổ chức nghiên cứu người dùng (interview, usability testing, field study) đặc biệt trong môi trường B2B và AIoT.
Thiết kế trải nghiệm đa nền tảng: Chuyển đổi insight thành kiến trúc thông tin, user flow, wireframe, prototype và UI chi tiết cho Web, Mobile (iOS/Android), Desktop App.
Xây dựng & quản lý Design System: Phát triển và duy trì thư viện UI components thống nhất cho toàn bộ hệ sinh thái FPT VMSmart.
Hợp tác đa phòng ban: Làm việc chặt chẽ với Product Owner, Developer, AI Engineer để đưa các tính năng phức tạp (AI recognition, multi-camera streaming, alert system…) thành trải nghiệm đơn giản và hiệu quả.
Mentor & review: Hướng dẫn, đào tạo và review sản phẩm của các designer khác để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán.
Đo lường & cải tiến liên tục: Phân tích dữ liệu sử dụng, A/B testing, thu thập phản hồi để tối ưu UX/UI.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế, Công nghệ, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế UI/UX cho các sản phẩm số, đặc biệt là ứng dụng di động (iOS & Android).
Tư duy Sản phẩm: Có khả năng thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người dùng và mục tiêu kinh doanh để đưa ra các quyết định thiết kế đúng đắn.
Thành thạo các công cụ thiết kế và prototyping hiện đại, đặc biệt là Figma.
Có kinh nghiệm thực tế trong toàn bộ quy trình thiết kế, từ nghiên cứu, xây dựng kiến trúc thông tin, đến thiết kế giao diện chi tiết và kiểm thử.
Có khả năng tạo ra các sản phẩm thiết kế rõ ràng và sáng tạo (luồng tác vụ, wireframe, mockup và prototype).
Kỹ năng giao tiếp và trình bày ý tưởng một cách thuyết phục.
Tư duy phản biện, khả năng đưa và nhận phản hồi một cách xây dựng.
Tinh thần hợp tác tốt trong môi trường làm việc Agile.
Ưu tiên ứng viên đã từng thiết kế cho hệ thống camera, VMS, IoT hoặc Smart Home.
Có kinh nghiệm về Data Visualization, Real-time Monitoring UI, hoặc AI-assisted UX.
Có kinh nghiệm thiết kế cho nhiều nền tảng khác nhau (Web, Mobile, Desktop, Smart Display,...).

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm hấp dẫn (13 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Trực tiếp góp phần xây dựng những sản phẩm giúp cuộc sống của hàng triệu gia đình và doanh nghiệm trở nên an toàn và tiện nghi hơn.
Cơ hội tiếp cận và định hình các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực AIoT, một trong những ngành phát triển nhanh nhất hiện nay.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

