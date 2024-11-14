Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương Từ 18 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển thị trường và đánh giá cơ hội thị trường (1 trong khách khối Khách hàng: GOV, Bank, ENT, SME, Telco,..)

- Xây dựng quan hệ khách hàng

- Tư vấn, định hướng sản phẩm cho khách hàng

- Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp

- Quản lý chi phí triển khai dự án

- Follow các bước của dự án và hỗ trợ khách hàng tốt cho đến khi chốt được dự án

- Giữ được mối quan hệ thân thiết với khách hàng cũ và tạo dựng được những mối quan hệ mới

- Chi tiết sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương

- Cao đẳng, Đại học

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành Thương mại, Kinh tế, CNTT...yêu thích kinh doanh.

- Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực CNTT với các khối KH Bank/ENT/SME/Telco

- Kĩ năng quản trị dự án, hiểu biết về quy định, quy chế đấu thầu.

- Ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên biết sử dụng tiếng Anh tốt (Viết/Nói/Nghe hiểu)

- Có khả năng tư vấn tốt, trình bày tốt, thuyết phục tốt

- Có khả năng lên kế hoạch, chiến lược & chiến thuật cho dự án

- Có ít nhất từ 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Du Lịch, Phụ cấp, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên theo quy định Công ty.

- Định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm

- Thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán, lễ 30/04, 01/05, 02/09..và các ngày lễ khác.

- Thưởng kết quả kinh doanh theo năm (Thưởng năng suất hoặc KPI).

- Chế độ đãi ngộ khác: Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH (theo bậc lương BHXH của Công ty quy định), BHYT, thăm hỏi ốm đau, tai nạn, sinh nhật, hiếu hỉ...

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ

- Có nhiều cơ hội được thăng tiến phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

- Địa điểm làm việc: Tầng 12 tòa nhà CMC, số 11 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin